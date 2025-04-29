Выплаты от DRC в 800 долларов — где из регионов стартует предоставление помощи

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае 2025 года Датский совет по делам беженцев (DRC) проведет регистрацию на программу поддержки домохозяйств. В ее рамках можно будет получить финансовую помощь в 800 долларов в одном из регионов.

Об этом сообщает пресс-центр DRC в соцсети Facebook.

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Как отмечается, финансовая помощь предусмотрена жителям поселка Липовая Долина Роменского района Сумской области. Она призвана помочь хозяйствам, где есть скот или птица.

Так, при поддержке Датского совета по делам беженцев реализуется программа, которая предусматривает предоставление средств при наличии:

3-10 голов коров;

5-15 голов свиней;

7-20 голов коз;

7-50 голов овец;

30-100 голов кроликов, нутрий;

100-350 голов птиц;

10-100 семей пчел;

2-20 голов страусов.

Также помощь окажут фермерам, которые обрабатывают земельные участки площадью от двух до пяти гектаров независимо от формы собственности.

Размер помощи и какие необходимые документы

Организаторы отмечают, что регистрация в программе не гарантирует получение помощи, ведь право на средства будет определять донор.

Среди необходимых документов для участия в программе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

выписка из реестра тергромады;

реквизиты банковского счета;

паспорта на крупный рогатый скот;

документы на право собственности на землю;

фото скота и птицы.

Размер помощи по программе поддержки домохозяйств составляет 800 долларов.

Представители Датского совета по делам беженцев планируют провести регистрацию на выплаты 2 мая 2025 года. Адрес и время регистрации сообщат дополнительно из соображений безопасности.

"Обращаем Ваше внимание! Программа реализуется исключительно для домохозяйств поселка Липовая Долина", — говорится в сообщении.

Детали можно уточнить по номеру телефона: (05452) 5-11-91.

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