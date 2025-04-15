Выплаты от благотворителей в 10,8 тыс. грн — кто имеет право в 2025 году

Кризисная денежная помощь — кому выплачивают по 10,8 тыс. грн
Благотворительный фонд "Право на защиту" принимает заявки на кризисную денежную помощь от граждан, пострадавших из-за войны в течение последнего месяца. Сумма на каждого члена семьи составляет 10,8 тыс. грн.
Об этом говорится на официальном портале фонда.
Условия предоставления кризисной денежной помощи
Как отмечается, речь идет о предоставлении многоцелевой денежной помощи быстрого реагирования через Благотворительный фонд "Право на защиту", который является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Соответствующая помощь доступна для граждан, которые в течение последних 30 дней до времени обращения попали в определенные сложные обстоятельства:
- получили ранения из-за обстрелов, повреждено жилье;
- жилье вообще стало непригодным для проживания из-за военных действий;
- семья не выезжала, однако средств на жизнь не хватает из-за потери дохода в связи с военными действиями;
- выехали из громад, где была объявлена обязательная эвакуация;
- погиб или умер близкий человек;
- член семьи госпитализирован или нуждается в лечении из-за военных действий;
- информацию о лицах фонда предоставили местные власти.
Размер выплат от благотворителей
Размер помощи составляет 3,6 тыс. грн на одного человека и предусмотрена на три месяца. То есть каждый член семьи сможет получить по 10,8 тыс. грн.
Все предоставленные данные при регистрации являются конфиденциальными и будут занесены в базу данных УВКБ ООН. Предоставив свои персональную информацию, человек даст согласие на передачу поставщику финансовых услуг для получения средств.
Детали можно уточнить по контактам:
- горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (по будням 09:00-18:00);
- электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.
Ранее мы писали, что в двух регионах организации, которые хотят воплотить социальные проекты, могут принять участие в грантовом конкурсе. В рамках проекта можно получить грант до 225 тыс. грн.
Также мы сообщали, что для поддержки уязвимых групп населения, пострадавших в результате войны, в Киевской области доступна денежная помощь. Речь идет о проекте от благотворителей "Конвиктус Украина".
Читайте Новини.LIVE!