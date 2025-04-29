Гранти від Червоного Хреста — хто може подати заявку на участь у програмі

Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Для цього до 7 травня 2025 року слід подати заявку на отримання мікрогрантів.

Про це інформує пресслужба Червоного Хреста України у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму мікрогрантів

Як зазначається, українці можуть долучитися до програми підтримки мікропідприємництва "Перезавантаження", метою якої є надання допомоги вразливим категоріям населення у підприємництві.

"Через війну тисячі людей були змушені залишити домівки, втратили роботу або бізнес, а дехто — усе водночас. Саме тому Український Червоний Хрест втілює програму "Перезавантаження", один із напрямів якої — підтримка мікропідприємницьких ініціатив", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися у програмі можуть такі категорії громадян:

переселенці, які переїхали на початку повномасштабної війни у Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську область та Київ. Вони повинні мати можливість надалі здійснювати свою діяльність (створення, розвиток або відновлення релокованого бізнесу);

місцеві громадяни, які постраждали внаслідок агресії РФ (ветерани з родинами, громадяни, які втратили бізнес чи роботу).

Кошти нададуть працездатним членам домогосподарств 18-65 років, які мають такі вразливості:

у родині є люди похилого віку (від 65 років) або особи з інвалідністю першої та другої груп;

є двоє і більше неповнолітніх дітей;

самотні батьки (за до ст. 135 Сімейного кодексу);

безробітні.

Оголошення. Джерело: Червоний Хрест

Як подати заявку на допомогу

Подавати заявки можна до 7 травня 2025 року. Уточнити деталі можна в активаційному пункті за місцем проживання.

Також дізнатись більше про програму можна, звернувшись на гарячу лінію Українського Червоного Хреста (кнопка 4): 0 (800) 332 656.

"Програму "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" реалізовано за підтримки Іспанського, Данського та Швейцарського Червоного Хреста", — додали організатори.

Раніше ми повідомляли, що частина жителів Чернігівській області може отримати всебічну допомогу від БФ "Право на захист" за фінансової підтримки Швейцарії. Зокрема, громадянам надають допомогу у разі втрати рідних через обстріли.

Також писали, що навесні у двох регіонах відбувається грантовий конкурс з підтримки жінок. В його рамках нададуть фіндопомогу у 7,6 тис. доларів.