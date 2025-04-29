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Гроші від Червоного Хреста — хто отримає гранти навесні

29 квітня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Гранти від Червоного Хреста — хто може подати заявку на участь у програмі
Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Для цього до 7 травня 2025 року слід подати заявку на отримання мікрогрантів. 

Про це інформує пресслужба Червоного Хреста України у Facebook.

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Детальніше про програму мікрогрантів

Як зазначається, українці можуть долучитися до програми підтримки мікропідприємництва "Перезавантаження", метою якої є надання допомоги вразливим категоріям населення у підприємництві.

"Через війну тисячі людей були змушені залишити домівки, втратили роботу або бізнес, а дехто — усе водночас. Саме тому Український Червоний Хрест втілює програму "Перезавантаження", один із напрямів якої — підтримка мікропідприємницьких ініціатив", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися у програмі можуть такі категорії громадян:

  • переселенці, які переїхали на початку повномасштабної війни  у Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську область та Київ. Вони повинні мати можливість надалі здійснювати свою діяльність (створення, розвиток або відновлення релокованого бізнесу);
  • місцеві громадяни, які постраждали внаслідок агресії РФ (ветерани з родинами, громадяни, які втратили бізнес чи роботу).

Кошти нададуть працездатним членам домогосподарств 18-65 років, які мають такі вразливості:

  • у родині є люди похилого віку (від 65 років) або особи з інвалідністю першої та другої груп;
  • є двоє і більше неповнолітніх дітей;
  • самотні батьки (за до ст. 135 Сімейного кодексу);
  • безробітні.

 

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Оголошення. Джерело: Червоний Хрест

Як подати заявку на допомогу

Подавати заявки можна до 7 травня 2025 року. Уточнити деталі можна в активаційному пункті за місцем проживання.

Також дізнатись більше про програму можна, звернувшись на гарячу лінію Українського Червоного Хреста (кнопка 4): 0 (800) 332 656.

 "Програму "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" реалізовано за підтримки Іспанського, Данського та Швейцарського Червоного Хреста", — додали організатори.

Раніше ми повідомляли, що частина жителів Чернігівській області може отримати всебічну допомогу від БФ "Право на захист" за фінансової підтримки Швейцарії. Зокрема, громадянам надають допомогу у разі втрати рідних через обстріли. 

Також писали, що навесні у двох регіонах відбувається грантовий конкурс з підтримки жінок. В його рамках нададуть фіндопомогу у 7,6 тис. доларів.

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