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Украинцы должны дополнительно заплатить 1 тыс. грн — предупреждение Нафтогаза

14 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз сделал предупреждение перед холодным сезоном — за что нужно заплатить 1 тыс. грн
Газовая плита. Фото: РБК-Украина
Ксения Симонова - Редактор

Главная компания-газопоставщик страны "Нефтегаз" рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте компании.

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Компания-газопоставщик "Нафтогаза", обслуживающая 98% потребителей газа, рассказала о необходимости комплексной подготовки к холодному сезону. Желательно проверить газовое оборудование в жилище, где используются индивидуальные котлы. Для этого украинцы должны по собственной инициативе обратиться к оператору газораспределительных сетей. Там можно заказать соответствующую услугу.

"Перед каждым отопительным сезоном владельцы домов и квартир, где есть газовое отопление, должны убедиться в исправности централизованных сетей и приборов. Для этого владельцам жилья или главам многоквартирных домов нужно подать заявку в местный облгаз, чтобы специалист провел проверку. Результатом будет выдача актов, свидетельствующих об удовлетворительном состоянии вентиляционных каналов, газораспределительных систем и приборов. В случае возникновения проблем специалист предоставит рекомендации по их решению", — говорится в сообщении.

Соответствующий алгоритм действий предусмотрен Правилами безопасности систем газоснабжения, утвержденными Министерством энергетики.

В 2024 году стоит проверка газового оборудования около 1 тыс. гривен, пишет napensii.ua.

Как понять, что оборудование требует проверки

Специалисты объясняют, что проверку исправности индивидуальных газовых котлов необходимо производить на регулярной основе. Лучшее время — перед началом нового отопительного сезона. Это станет залогом обеспечения тепла дома в холодный период.

Специалисты "Нафтогаза" советуют, кроме проверки газовых котлов, убедиться в исправности колонок и газовых приборов.

Также можно самому произвести предварительный осмотр в виде:

  • тестирования газовой трубы на наличие утечки топлива, обработав все стыки мыльным раствором. Если есть пузырьки, нужно сообщить газовой службе;
  • проверки тяги в дымоходе, поднеся зажженную спичку к дымоходу, если дым не вытягивается — нужно прочистить самостоятельно или вызвать специалиста;
  • проверки вентиляционных каналов, поднеся кусок бумаги к вентиляции, если он не прилипает к решетке — циркуляцию воздуха необходимо восстановить.

Профилактика, обслуживание и профессиональный уход за газовым оборудованием позволит избежать нежелательных ситуаций.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" массово жалуются на некорректные суммы в коммунальных квитанциях. Также просят компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.

Ранее мы писали, что в Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за пересчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не перечислят автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд.

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