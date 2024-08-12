Нафтогаз масово надсилає некоректні суми у платіжках — що відомо

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" масово скаржаться на некоректні суми у комунальних квитанціях. Також просять компанію пояснити, у зв'язку з чим стався тотальний збій.

Про це йдеться у скаргах на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Детальніше про некоректні суми у платіжках за газ

Як написала одна зі споживачок послуг компанії, цього місяця показання у платіжках, за якими нараховано суми до сплати, абсолютно не відповідають переданим даним з лічильників. Жінка контролює аж чотири рахунки, і за ними всіма прийшли неправильні показники.

"Доброго здоров'я. Справді, показання, по яких нараховано до сплати, абсолютно не відповідають тим показанням, що були передані. Причому, цього місяця по всіх чотирьох рахунках, що я контролюю... Всі показання передані вчасно", — йдеться у скарзі.

Клієнтка попросила пояснити на загал, що відбувається, а не в приват за конкретними рахунками, адже це набуло масовості й некоректні дані мають більшість споживачів. Інші користувачі підхопили повідомлення і також почали нарікати на некоректні дані.

Останні повідомлення на сторінці ГК "Нафтогаз" опубліковані такого змісту:

"І знову показання не відповідають тим, які були передані через кабінет. І вже так другий місяць";

"Так, згоден з вами, та ж сама ситуація";

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", чому показники і нарахування різні?";

"Передала показання минулого місяця — нічого не порахували (точніше 0.00). Порахувала сама, заплатила — "висить" переплата. Цього місяця те саме... Щось у вас там зламалося, лагодьте".

Відповідь Нафтогазу

Попри прохання клієнтів газопостачальної компанії оприлюднити на загал причину некоректних сум у комунальних платіжках, представники Нафтогазу повідомили, що надалі такі питання вирішуватимуть через особисті повідомлення.

Жінці, яка попросила надати пояснення щодо неправильних сум за чотирма рахунками, відповіді на сторінці у соцмережі не надали.

Скарги клієнтів. Джерело: Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість споживачів комунальних послуг може не звертатися за перерахунком житлової субсидії через підвищення тарифів. Однак деяким громадянам допомогу не перерахують автоматично, тому необхідно повторно звернутись до Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що жителів чотирьох регіонів України забезпечать гуманітарним газом. До відповідного експериментального проєкту долучилась також Херсонська область.