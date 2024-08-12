Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнти Нафтогазу масово скаржаться на некоректні суми у платіжках — деталі arrow

Клієнти Нафтогазу масово скаржаться на некоректні суми у платіжках — деталі

12 серпня 2024 10:15
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз масово надсилає некоректні суми у платіжках — що відомо
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" масово скаржаться на некоректні суми у комунальних квитанціях. Також просять компанію пояснити, у зв'язку з чим стався тотальний збій.

Про це йдеться у скаргах на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про некоректні суми у платіжках за газ

Як написала одна зі споживачок послуг компанії, цього місяця показання у платіжках, за якими нараховано суми до сплати, абсолютно не відповідають переданим даним з лічильників. Жінка контролює аж чотири рахунки, і за ними всіма прийшли неправильні показники.

"Доброго здоров'я. Справді, показання, по яких нараховано до сплати, абсолютно не відповідають тим показанням, що були передані. Причому, цього місяця по всіх чотирьох рахунках, що я контролюю... Всі показання передані вчасно", — йдеться у скарзі.

Клієнтка попросила пояснити на загал, що відбувається, а не в приват за конкретними рахунками, адже це набуло масовості й некоректні дані мають більшість споживачів. Інші користувачі підхопили повідомлення і також почали нарікати на некоректні дані.

Останні повідомлення на сторінці ГК "Нафтогаз" опубліковані такого змісту:

"І знову показання не відповідають тим, які були передані через кабінет. І вже так другий місяць";

"Так, згоден з вами, та ж сама ситуація";

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", чому показники і нарахування різні?";

"Передала показання минулого місяця — нічого не порахували (точніше 0.00). Порахувала сама, заплатила — "висить" переплата. Цього місяця те саме... Щось у вас там зламалося, лагодьте".

Відповідь Нафтогазу

Попри прохання клієнтів газопостачальної компанії оприлюднити на загал причину некоректних сум у комунальних платіжках, представники Нафтогазу повідомили, що надалі такі питання вирішуватимуть через особисті повідомлення.

Жінці, яка попросила надати пояснення щодо неправильних сум за чотирма рахунками, відповіді на сторінці у соцмережі не надали.

 

Нафтогаз рахунки
Скарги клієнтів. Джерело: Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість споживачів комунальних послуг може не звертатися за перерахунком житлової субсидії через підвищення тарифів. Однак деяким громадянам допомогу не перерахують автоматично, тому необхідно повторно звернутись до Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що жителів чотирьох регіонів України забезпечать гуманітарним газом. До відповідного експериментального проєкту долучилась також Херсонська область.

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:27 Український держбанк оновив термін дії карт — що треба знати

11:13 Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом на Олімпіаді у Парижі

11:07 Іман Хеліф звернулася до критиків після перемоги на Олімпіаді у Парижі

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

11:00 Соцдопомогу в Україні виплачуватимуть по-новому — що зміниться

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:59 Проїзд у центрі Одеси ускладнено — у чому причина

10:50 Ашур розповів, чому перевів у дубль двох зірок Полісся

10:50 Окупанти знищують громадський транспорт в окупованому Маріуполі, — ЦНС

10:31 Хабар у пів мільйона доларів — у Києві викрили заступника міністра енергетики

10:30 У Полтавській області пролунав вибух — що відомо

11:27 Український держбанк оновив термін дії карт — що треба знати

11:13 Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом на Олімпіаді у Парижі

11:07 Іман Хеліф звернулася до критиків після перемоги на Олімпіаді у Парижі

11:00 Соцдопомогу в Україні виплачуватимуть по-новому — що зміниться

10:59 Проїзд у центрі Одеси ускладнено — у чому причина

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:50 Ашур розповів, чому перевів у дубль двох зірок Полісся

10:50 Окупанти знищують громадський транспорт в окупованому Маріуполі, — ЦНС

10:31 Хабар у пів мільйона доларів — у Києві викрили заступника міністра енергетики

10:30 У Полтавській області пролунав вибух — що відомо

10:27 Загроза обстрілів з Чорного моря — в акваторії чатують ворожі ракетоносії

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови