Субсидії в Україні — кому особисто потрібно звернутись у ПФУ за допомогою

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні більшість споживачів комунальних послуг може не звертатися за перерахунком житлової субсидії через підвищення тарифів. Однак деяким громадянам допомогу не перерахують автоматично, тому необхідно повторно звернутись до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Кому необхідно повторно подати заяву до ПФУ

За словами директорки Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соцпослуг, житлових субсидій Пенсійного фонду Олени Охріменко, левовій частині споживачів, які раніше оформили субсидію, перерахунок у зв'язку з підвищенням тарифу на електрику зробили автоматично.

Однак частині громадян необхідно повторно подати заяву до Пенсійного фонду. Це стосується тих, у кого сталися зміни:

майнового стану родини;

кількості мешканців у житлі.

"Однак у разі зміни майнового стану сім'ї чи кількості мешканців слід повідомити про це органи Пенсійного фонду України та звернутися із заявою на продовження виплати, надавши декларацію про доходи", — повідомила Охріменко.

Як подати заявку на субсидію онлайн

Алгоритм дій оформлення житлової субсидії онлайн спростили. Тепер громадянам більше не треба збирати пакети документів і особисто відвідувати держустанови.

Отримати субсидію можна, подавши спрощену заяву "в один клік" онлайн:

через портал е-послуг Пенсійного фонду;

за допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду;

через портал держпослуг "Дія".

Звичайно, громадяни також можуть надалі подавати паперові заяви, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду чи уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської/селищної/міської ради. Також заяви можна надсилати поштою на адресу органу ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк оновив прогноз щодо термінів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Йдеться про три базові послуги, на які під час війни встановили мораторій.

Також ми писали, що за доставку блакитного палива можуть не платити ті громадяни, які не користуються природним газом. Для того, щоб більше не отримувати такі платіжки за доставку, можна розірвати договір з регулятором.