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Українці мають актуалізувати дані в Оператора ГРМ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 08:50
Актуалізація даних в Оператора ГРМ — хто має проходити таку процедуру
Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні оператори газорозподільних мереж (ГРМ) здійснюють контроль за обсягами споживання та обслуговують мережі, якими природний газ доставляється до споживачів. Клієнти у певних випадках мають проходити процедуру актуалізації даних в Оператора ГРМ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської філії "Газмережі". 

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Що треба знати про Оператора ГРМ

Оператор ГРМ займається забезпеченням розподілу (доставкою) газу. В Україні налічується понад 40 таких компаній (у кожному регіоні свої).

Як правило, в області функціонує один облгаз, проте іноді за різними ділянками газових мереж управляють дві-чотири компанії. З огляду на це, клієнти фізично не можуть змінити оператора ГРМ, не переїхавши. Оператори ГРМ мають стабільне число споживачів і постачають газ за фіксованими тарифами.

Вартість послуги газорозподільного підприємства встановлює Нацкомісія, що здійснює держрегулювання енергетики (НКРЕКП) для кожного з них окремо.

Основним завданням операторів ГРМ є:

  • техобслуговування труб;
  • усунення аварій;
  • забезпечення необхідного тиску в мережах;
  • отримання плати за розподіл газу.

Навіщо необхідна актуалізація даних в Оператора ГРМ

Періодично клієнти мають проходити процедуру актуалізації даних в Оператора ГРМ. Йдеться про необхідність оновлення інформації за особовим рахунком.

Газмережі
Ілюстрація. Джерело: Газмережі

Відповідний процес є надважливим у таких випадках:

  • у разі зміни власника житла;
  • якщо змінилась кількість зареєстрованих осіб у помешканні;
  • у разі зміни персональних даних (прізвище, ім'я та по батькові, телефон, решта особистих даних).

Громадянам для процедури актуалізації даних знадобляться оригінали та копії:

  • документа, де підтверджується право власності;
  • паспорта власника та індивідуального податкового номера;
  • техпаспорта на житло.

У разі зміни кількості мешканців в оселі додатково ще потрібна довідка про склад зареєстрованих осіб.

Якщо змінився власник житла, то також необхідна письмова згода всіх співвласників.

Раніше ми писали, що громадяни можуть заощаджувати на оплаті комунальних послуг, зокрема, за розподіл природного газу. Це можливо у разі розрахунку карткою "Національний кешбек".  

Також ми повідомляли, що в Нафтогазі дали пояснення, чи підпадають під вимоги нові версії платіжок, коли надходять в електронному форматі без печаток. Українців активно закликають переходити на такі версії рахунків.

комунальні послуги облгази ЖКГ газ персональні дані
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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