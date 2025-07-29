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Головна Фінанси Нафтогаз нараховує необґрунтовані борги переселенцям — деталі

Нафтогаз нараховує необґрунтовані борги переселенцям — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 08:50
Нафтогаз нараховує некоректні об'єми газу — причини та як діяти
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" розповідають про некоректні нарахування обсягів природного газу. Йдеться про ситуації, коли громадяни були змушені залишити свої оселі.

Про це йдеться на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Некоректні нарахування об'ємів газу  

На сторінці газопостачальної компанії у соцмережі одна з громадянок залишила скаргу, в якій розповіла, що була змушена виїхати з Харківської області через небезпеку на початку повномасштабної війни. Тоді ж їй нарахували невиправдано великий об'єм газу у 1000 кубометрів. 

Згодом у результаті ворожого обстрілу квартиру було повністю знищено. Попри це, їй телефонують з проханням сплатити заборгованість за вищевказаним обсягом. 

"...Я проживала Старосалтів Харківська. Зараз переселенка. В лютому 2022 року мені нарахували 1000 куб. Так як почалася війна, я не змогла розібратися з цією проблемою. Зараз моя квартира розбита (пряме попадання). Мені дзвонять кожний день з приводу боргу. Так, я згодна заплатити борг, але той, що по лічильнику. Телефони, які дають, вони всі не працюють. Писала листа та їздила в Харьків.Нафтогаз. Але ніхто не хоче перевіряти показники...", — йдеться у зверненні.

На сторінці в соцмережі у компанії пообіцяли допомогти в цій ситуації. 

нафтогаз
Скриншот. Джерело: Нафтогаз у Fb

Чому можливе нарахування завищених об'ємів ресурсу

Раніше на аналогічні скарги представники газопостачальної компанії зазначали, чому можливе нарахування завищених об'ємів природного газу. Таке може статися, якщо невчасно передавати дані газових лічильників кожного місяця. Якщо цю вимогу ігнорувати, відбудеться нарахування обсягу за середньою нормою споживання.

Так, згідно з чинним законодавством, у разі ненадходження до 5 числа місяця включно даних з приладів обліку, Оператори газорозподільних мереж (ГРМ) матимуть право визначити об'єми споживання газу згідно з нормами Кодексу ГРМ.

Нафтогаз не нараховує об'єми газу, а відповідає лише:

  • за нарахування розміру сум до оплати;
  • формування квитанцій за використаний ресурс.

У таких випадках рекомендують звертатися до місцевих операторів газорозподільних мереж, які відповідають за облік та нарахування об'ємів. 

Також відповідно до постанови уряду "Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості", громадяни можуть скористатися механізмом стягнення з постачальників штрафів. Для цього необхідно написати акт-претензію.

Раніше ми писали, що споживачі можуть вимагати перерахунку вартості комунальних послуг. Звертатися з таким проханням можуть виключно ті, хто отримав неякісні послуги чи з порушеннями.  

Також ми розповідали, що у 2025 році деякі українці мають заплатити за послугу з технічного обслуговування. Вимога щодо здійснення оплати поширюється на всіх власників домоволодінь, які підключені до природного газу.  

комунальні послуги облгази Нафтогаз гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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