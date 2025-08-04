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Головна Фінанси Оплата рахунків за розподіл газу — хто зможе заощадити

Оплата рахунків за розподіл газу — хто зможе заощадити

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 08:50
Розрахунок за доставку газу — хто і як може платити менше
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українці можуть сплачувати за розподіл природного газу, використовуючи кошти з картки "Національного кешбеку". Відповідна програма дозволяє максимально накопичувати до 3 тис. грн щомісяця та покликана заощаджувати власний бюджет.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської філії "Газмережі" на сторінці у соцмережі Facebook.

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Як працює держпрограма "Нацкешбек"

Урядова програма "Національний кешбек" працює в Україні з осені 2024 року. Її створили для підтримки українських виробників, адже за купівлю вітчизняних товарів громадянам повертають кешбек. 

Згідно з правилами, розмір кешбеку за придбання товарів та послуг українського виробництва становить 10% від вартості. Максимальна сума за місяць, яку можуть компенсувати за програмою, досягає 3 тис. грн. 

Для того, щоб почати накопичувати кошти за програмою "Нацкешбек", необхідно зробити кілька кроків:

  • відкрити фізичну чи віртуальну карту;
  • прив’язати карту до купівлі товарів та робити оплату під час розрахунку;
  • купувати товари українського виробництва, одержуючи кешбек на спецрахунок.
допомога українцям
Ілюстрація. Джерело: Газмережі

Як робити оплату коштами нацкешбеку за розподіл газу

У компанії пояснили, як здійснювати оплату за розподіл природного газу, використовуючи накопичені гроші зі спецрахунку. Для цього необхідно:

  • зайти в особистий кабінет та на головній сторінці натиснути кнопку "Оплатити";
  • обрати для оплати карту "Нацкешбек" та ввести її дані в полі для оплати;
  • після цього надійде підтвердження здійснення платежу.

Клієнти мають оплачувати послугу з розподілу газу до 20 числа місяця, в якому отримали послугу. Тобто, за серпень — до 20 серпня.

"Здійснюйте платіж онлайн без черг та походів до каси. Сплачуйте за розподіл газу та підтримуйте українське!" — додали у компанії.

Раніше ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, чи відповідають нові версії квитанцій встановленим вимогам. Йдеться про цифрові версії рахунків, на які закликають переходити споживачів.  

Також ми розповідали про некоректні нарахування обсягів природного газу клієнтам Нафтогазу. У компанії пояснили, коли таке може виникнути та що робити в таких ситуаціях. 

комунальні послуги виплати газ гроші нацкешбек
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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