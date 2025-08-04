Розрахунок за доставку газу — хто і як може платити менше

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українці можуть сплачувати за розподіл природного газу, використовуючи кошти з картки "Національного кешбеку". Відповідна програма дозволяє максимально накопичувати до 3 тис. грн щомісяця та покликана заощаджувати власний бюджет.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської філії "Газмережі" на сторінці у соцмережі Facebook.

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Урядова програма "Національний кешбек" працює в Україні з осені 2024 року. Її створили для підтримки українських виробників, адже за купівлю вітчизняних товарів громадянам повертають кешбек.

Згідно з правилами, розмір кешбеку за придбання товарів та послуг українського виробництва становить 10% від вартості. Максимальна сума за місяць, яку можуть компенсувати за програмою, досягає 3 тис. грн.

Для того, щоб почати накопичувати кошти за програмою "Нацкешбек", необхідно зробити кілька кроків:

відкрити фізичну чи віртуальну карту;

прив’язати карту до купівлі товарів та робити оплату під час розрахунку;

купувати товари українського виробництва, одержуючи кешбек на спецрахунок.

Ілюстрація. Джерело: Газмережі

Як робити оплату коштами нацкешбеку за розподіл газу

У компанії пояснили, як здійснювати оплату за розподіл природного газу, використовуючи накопичені гроші зі спецрахунку. Для цього необхідно:

зайти в особистий кабінет та на головній сторінці натиснути кнопку "Оплатити";

обрати для оплати карту "Нацкешбек" та ввести її дані в полі для оплати;

після цього надійде підтвердження здійснення платежу.

Клієнти мають оплачувати послугу з розподілу газу до 20 числа місяця, в якому отримали послугу. Тобто, за серпень — до 20 серпня.

"Здійснюйте платіж онлайн без черг та походів до каси. Сплачуйте за розподіл газу та підтримуйте українське!" — додали у компанії.

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