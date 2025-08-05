Актуализация данных у Оператора ГРС — кто должен проходить такую процедуру

Украинцы должны актуализировать данные у Оператора ГРМ — детали
В Украине операторы газораспределительных сетей (ГРС) осуществляют контроль за объемами потребления и обслуживают сети, по которым природный газ доставляется к потребителям. Клиенты в определенных случаях должны проходить процедуру актуализации данных у Оператора ГРМ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского филиала "Газсети".
Что нужно знать об Операторе ГРМ
Оператор ГРМ занимается обеспечением распределения (доставкой) газа. В Украине насчитывается более 40 таких компаний (в каждом регионе свои).
Как правило, в области функционирует один облгаз, однако иногда на разных участках газовых сетей управляют две-четыре компании. Учитывая это, клиенты физически не могут сменить оператора ГРМ, не переехав. Операторы ГРМ имеют стабильное число потребителей и поставляют газ по фиксированным тарифам.
Стоимость услуги газораспределительного предприятия устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование энергетики (НКРЭКУ) для каждого из них отдельно.
Основной задачей операторов ГРМ является:
- техобслуживание труб;
- устранение аварий;
- обеспечение необходимого давления в сетях;
- получение платы за распределение газа.
Зачем необходима актуализация данных у Оператора ГРМ
Периодически клиенты должны проходить процедуру актуализации данных у Оператора ГРМ. Речь идет о необходимости обновления информации по лицевому счету.
Соответствующий процесс является сверхважным в таких случаях:
- в случае смены собственника жилья;
- если изменилось количество зарегистрированных лиц в квартире;
- в случае изменения персональных данных (фамилия, имя и отчество, телефон, остальные личные данные).
Гражданам для процедуры актуализации данных понадобятся оригиналы и копии:
- документа, где подтверждается право собственности;
- паспорта владельца и индивидуального налогового номера;
- техпаспорта на жилье.
В случае изменения количества жителей в доме дополнительно еще нужна справка о составе зарегистрированных лиц.
Если изменился собственник жилья, то также необходимо письменное согласие всех совладельцев.
