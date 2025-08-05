Видео
Главная Финансы Украинцы должны актуализировать данные у Оператора ГРМ — детали

Украинцы должны актуализировать данные у Оператора ГРМ — детали

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 08:50
Актуализация данных у Оператора ГРС — кто должен проходить такую процедуру
Платежки и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине операторы газораспределительных сетей (ГРС) осуществляют контроль за объемами потребления и обслуживают сети, по которым природный газ доставляется к потребителям. Клиенты в определенных случаях должны проходить процедуру актуализации данных у Оператора ГРМ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского филиала "Газсети".

Читайте также:

Что нужно знать об Операторе ГРМ

Оператор ГРМ занимается обеспечением распределения (доставкой) газа. В Украине насчитывается более 40 таких компаний (в каждом регионе свои).

Как правило, в области функционирует один облгаз, однако иногда на разных участках газовых сетей управляют две-четыре компании. Учитывая это, клиенты физически не могут сменить оператора ГРМ, не переехав. Операторы ГРМ имеют стабильное число потребителей и поставляют газ по фиксированным тарифам.

Стоимость услуги газораспределительного предприятия устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование энергетики (НКРЭКУ) для каждого из них отдельно.

Основной задачей операторов ГРМ является:

  • техобслуживание труб;
  • устранение аварий;
  • обеспечение необходимого давления в сетях;
  • получение платы за распределение газа.

Зачем необходима актуализация данных у Оператора ГРМ

Периодически клиенты должны проходить процедуру актуализации данных у Оператора ГРМ. Речь идет о необходимости обновления информации по лицевому счету.

Газмережі
Иллюстрация. Источник: Газсети

Соответствующий процесс является сверхважным в таких случаях:

  • в случае смены собственника жилья;
  • если изменилось количество зарегистрированных лиц в квартире;
  • в случае изменения персональных данных (фамилия, имя и отчество, телефон, остальные личные данные).

Гражданам для процедуры актуализации данных понадобятся оригиналы и копии:

  • документа, где подтверждается право собственности;
  • паспорта владельца и индивидуального налогового номера;
  • техпаспорта на жилье.

В случае изменения количества жителей в доме дополнительно еще нужна справка о составе зарегистрированных лиц.

Если изменился собственник жилья, то также необходимо письменное согласие всех совладельцев.

Ранее мы писали, что граждане могут экономить на оплате коммунальных услуг, в частности, за распределение природного газа. Это возможно в случае расчета картой "Национальный кэшбэк".

Также мы сообщали, что в Нафтогазе дали объяснение, подпадают ли под требования новые версии платежек, когда поступают в электронном формате без печатей. Украинцев активно призывают переходить на такие версии счетов.

коммунальные услуги облгазы ЖКХ газ личные данные
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
