Комунальні квитанції, гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українські споживачі блакитного палива мають забезпечувати технічне обслуговування газового обладнання. Водночас вартість такої послуги може суттєво варіюватися. Зокрема, в регіонах техогляд квартири з плитою оцінюється у 435 грн, а в приватному будинку з котлом та низкою обладнання — до 2000 грн.

Про це інформує Держінспекція енергонагляду, передає видання Новини.LIVE.

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Вартість техобслуговування газового обладнання у жовтні

За інформацією відомства, вартість технічного обслуговування газового обладнання для всіх домогосподарств не може бути однаковою, адже вона залежить від кількості та типу приладів. Також у різних компаній — власні розцінки. Кінцева сума буде залежати від того, що саме встановлено у квартирі або будинку та який обсяг робіт необхідно виконати.

В одній з філій "Газмережі" пояснили, що один із основних соціальних пакетів для квартири з газовою плитою у Харкові становить 435 грн:

перевірка внутрішніх газопроводів;

обслуговування газової плити;

змащування кранів;

регулювання доступу повітря.

Проте для власника приватного будинку розцінки можуть бути суттєво вищі. Як правило, у таких домогосподарствах є дуже багато техніки (плита, газовий котел, колонка, інше обладнання), а тому обсяг робіт буде більший, а вартість сягатиме 1500-2000 грн.

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Ціни за перевірки обладнання у Києві

АТ "Київгаз" здійснює перевірки газових приладів за такими цінами:

обстеження побутової газової плити — 120 грн;

прочищення сопла — 103 грн;

чищення пальника — 80 грн;

змащування крана плити — 69 грн;

регулювання горіння газу — 57 грн;

підключення газової плити — 957 грн;

заміна гнучкого рукава — 457 грн.

Перевірки газових колонок обійдуться у такі суми:

обстеження колонки — 191 грн;

чищення пальника — 504 грн;

прочистка теплообмінника — 849 грн;

заміна пальника — 1 066 грн;

демонтаж старого та встановлення нового проточного водонагрівача — 2 782 грн.

Перевірки газових котлів у "Київгазі" обійдуться ще дорожче:

діагностика котла — 427 грн;

чищення пальника — 644 грн;

промивання одного контуру теплообмінника — 855 грн;

первинний пуск газу в котел з автоматикою — 1 914 грн;

заміна автоматики котла — у 2 999 грн.

Виклик слюсаря у Києві коштує 300 грн. Зокрема, пуск газу в окрему квартиру на один прилад обійдеться у 447 грн, а за решту — по 166 грн.

Що буде за ігнорування проходження перевірки

У Газмережі наголосили, що ігнорувати питання техстану обладнання не варто. Згідно з правилами експлуатації систем газопостачання, небезпечне або належним чином не обслужені прилади можуть бути підставою для припинення газопостачання.

Власники або балансоутримувачі мають забезпечити техобслуговування газових приладів. Це є обов'язком кожного громадянина, який споживає газ.

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