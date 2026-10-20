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Головна Фінанси Українці, які користуються газом, заплатять до 2 000 грн: причини

Українці, які користуються газом, заплатять до 2 000 грн: причини

Ua ru
20 жовтня 2026 08:50
Перевірки газових приладів: кому доведеться заплатити до 2 000 грн Новини.LIVE
Комунальні квитанції, гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українські споживачі блакитного палива мають забезпечувати технічне обслуговування газового обладнання. Водночас вартість такої послуги може суттєво варіюватися. Зокрема, в регіонах техогляд квартири з плитою оцінюється у 435 грн, а в приватному будинку з котлом та низкою обладнання — до 2000 грн. 

Про це інформує Держінспекція енергонагляду, передає видання Новини.LIVE.

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Вартість техобслуговування газового обладнання у жовтні

За інформацією відомства, вартість технічного обслуговування газового обладнання для всіх домогосподарств не може бути однаковою, адже вона залежить від кількості та типу приладів. Також у різних компаній — власні розцінки. Кінцева сума буде залежати від того, що саме встановлено у квартирі або будинку та який обсяг робіт необхідно виконати.

В одній з філій "Газмережі" пояснили, що один із основних соціальних пакетів для квартири з газовою плитою у Харкові становить 435 грн:

  • перевірка внутрішніх газопроводів;
  • обслуговування газової плити;
  • змащування кранів;
  • регулювання доступу повітря.

Проте для власника приватного будинку розцінки можуть бути суттєво вищі. Як правило, у таких домогосподарствах є дуже багато техніки (плита, газовий котел, колонка, інше обладнання), а тому обсяг робіт буде більший, а вартість сягатиме 1500-2000 грн.

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Ціни за перевірки обладнання у Києві

АТ "Київгаз" здійснює перевірки газових приладів за такими цінами:

  • обстеження побутової газової плити — 120 грн;
  • прочищення сопла — 103 грн;
  • чищення пальника — 80 грн; 
  • змащування крана плити — 69 грн;
  • регулювання горіння газу — 57 грн;
  • підключення газової плити — 957 грн;
  • заміна гнучкого рукава — 457 грн.

Перевірки газових колонок обійдуться у такі суми:

  • обстеження колонки — 191 грн;
  • чищення пальника — 504 грн;
  • прочистка теплообмінника — 849 грн;
  • заміна пальника — 1 066 грн;
  • демонтаж старого та встановлення нового проточного водонагрівача — 2 782 грн.

Перевірки газових котлів у "Київгазі" обійдуться ще дорожче:

  • діагностика котла — 427 грн;
  • чищення пальника — 644 грн;
  • промивання одного контуру теплообмінника — 855 грн;
  • первинний пуск газу в котел з автоматикою — 1 914 грн;
  • заміна автоматики котла — у 2 999 грн.

Виклик слюсаря у Києві коштує 300 грн. Зокрема, пуск газу в окрему квартиру на один прилад обійдеться у 447 грн, а за решту — по 166 грн.  

Що буде за ігнорування проходження перевірки

У Газмережі наголосили, що ігнорувати питання техстану обладнання не варто. Згідно з правилами експлуатації систем газопостачання, небезпечне або належним чином не обслужені прилади можуть бути підставою для припинення газопостачання.

Власники або балансоутримувачі мають забезпечити техобслуговування газових приладів. Це є обов'язком кожного громадянина, який споживає газ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі пояснили, чому може виникнути борг у платіжках за газ. Причин може бути кілька, а тому всі вимагають окремої уваги. Зокрема, таке може статися через несвоєчасність передачі даних лічильника. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що з жовтня оновили вигляд рахунків за розподіл газу від Газмережі, а інформацію тепер подають більш зрозуміло. Серед головних новацій — рахунки за постачання та доставку газу можуть бути на єдиному аркуші. 

ціни на газ комунальні послуги гроші газопостачання Газмережі
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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