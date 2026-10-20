Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинские потребители голубого топлива должны будут обеспечивать техническое обслуживание газового оборудования. При этом стоимость такой услуги может существенно варьироваться. В частности, в регионах технический осмотр квартиры с плитой оценивается в 435 грн, а в частном доме с котлом и рядом оборудования — до 2000 грн.

Об этом сообщает Госинспекция по энергонадзору, передает издание Новини.LIVE.

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Стоимость техобслуживания газового оборудования в октябре

По информации ведомства, стоимость технического обслуживания газового оборудования для всех домохозяйств не может быть одинаковой, ведь она зависит от количества и типа приборов. Также у разных компаний — свои расценки. Окончательная сумма будет зависеть от того, что именно установлено в квартире или доме и какой объем работ необходимо выполнить.

В одном из филиалов "Газсети" пояснили, что один из основных социальных пакетов для квартиры с газовой плитой в Харькове составляет 435 грн:

проверка внутренних газопроводов;

обслуживание газовой плиты;

смазка кранов;

регулировка подачи воздуха.

Однако для владельца частного дома расценки могут быть значительно выше. Как правило, в таких домохозяйствах имеется очень много техники (плита, газовый котел, колонка, прочее оборудование), поэтому объем работ будет больше, а стоимость достигнет 1500–2000 грн.

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Цены на проверку оборудования в Киеве

АО "Киевгаз" проводит проверки газовых приборов по следующим ценам:

обследование бытовой газовой плиты — 120 грн;

прочистка сопла — 103 грн;

чистка горелки — 80 грн;

смазка крана плиты — 69 грн;

регулировка горения газа — 57 грн;

подключение газовой плиты — 957 грн;

замена гибкого шланга — 457 грн.

Проверка газовых колонок обойдется в следующие суммы:

обследование колонки — 191 грн;

чистка горелки — 504 грн;

прочистка теплообменника — 849 грн;

замена горелки — 1 066 грн;

демонтаж старого и установка нового проточного водонагревателя — 2 782 грн.

Проверка газовых котлов в Киевгазе обойдется еще дороже:

диагностика котла — 427 грн;

чистка горелки — 644 грн;

промывка одного контура теплообменника — 855 грн;

первичный запуск газа в котел с автоматикой — 1 914 грн;

замена автоматики котла — 2 999 грн.

Вызов слесаря в Киеве стоит 300 грн. В частности, подключение газа в отдельную квартиру на один прибор обойдется в 447 грн, а на остальные — по 166 грн.

Что грозит за игнорирование прохождения проверки

В Газсети подчеркнули, что игнорировать вопрос технического состояния оборудования не стоит. Согласно правилам эксплуатации систем газоснабжения, опасные или не обслуженные надлежащим образом приборы могут стать основанием для прекращения газоснабжения.

Владельцы или балансодержатели должны обеспечить техническое обслуживание газовых приборов. Это обязанность каждого гражданина, потребляющего газ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе объяснили, почему в счетах за газ может возникнуть задолженность. Причин может быть несколько, и поэтому каждая из них требует отдельного внимания. В частности, это может произойти из-за несвоевременной передачи данных счетчика.

Еще Новини.LIVE писали о том, что с октября обновили формат счетов за распределение газа от Газсети, а информацию теперь подают более понятно. Среди главных нововведений — счета за поставку и доставку газа могут быть на одном листе.