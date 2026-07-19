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Главная Финансы Украинцы часто их игнорируют: 9 правил о том, как безопасно делать покупки в интернете

Украинцы часто их игнорируют: 9 правил о том, как безопасно делать покупки в интернете

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 12:51
Как безопасно покупать товары в интернете: украинцам назвали основные правила
Девушка покупает одежду в интернете, люди несут покупки. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Онлайн-покупки и подписки уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Однако не стоит забывать, что цифровые платежи привлекают и мошенников, которые ищут возможности присвоить чужие деньги.

Поэтому в Госпродпотребслужбе рассказали о 9 важных правилах, соблюдение которых поможет избежать мошенничества, проблем с возвратом товара и потери средств, передает Новини.LIVE.

Как подготовиться к покупкам в интернете

В ведомстве подчеркивают, что потребители, покупающие товары в интернете, имеют те же права, что и при заключении договора на расстоянии или вне торговых или офисных помещений. Эти гарантии предоставляет закон "О защите прав потребителей".

Поэтому перед покупкой сначала нужно обратиться к продавцу, чтобы он предоставил полную информацию о товаре и условиях продажи. Покупатель, среди прочего, имеет право узнать:

  • наименование продавца, его местонахождение и порядок подачи претензий;
  • основные характеристики товара;
  • цену, стоимость доставки и условия оплаты;
  • гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с ремонтом или обслуживанием товара;
  • условиях доставки или исполнения договора;
  • минимальный срок действия договора, если он предусматривает регулярные поставки товаров или услуг;
  • стоимость услуг электронной связи, если она отличается от предельного тарифа;
  • срок действия предложения;
  • порядок расторжения договора.

Покупать что-либо, как подчеркивается в сообщении, можно только после получения полной информации.

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Куда обращаться, если права были нарушены

Если продавец нарушил права потребителя и не хочет возвращать деньги, обменивать товар или разрешить спор по-другому, то украинцы могут пожаловаться территориальным органам Госпродпотребслужбы.

Ранее Новини.LIVE объясняли, что без кассового чека покупатель превращается в беззащитного потребителя. Ему не удастся не то что доказать факт покупки, но и вернуть магазину бракованный товар. Чтобы не попасть в такую передрягу, лучше соблюдать ряд полезных правил.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы, посещая кафе и рестораны, дополнительно платят за работу генераторов. Однако о том, что в чеке будет дополнительная графа для расходов, клиента должны предупредить заранее.

онлайн-услуги покупки безопасность
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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