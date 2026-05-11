Покупки українців за готівку перевірятимуть: кому доведеться пояснити походження коштів

Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою. Йдеться про придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, передають Новини.LIVE.

Які покупки "під прицілом"

Державна служба фінансового моніторингу приділяє особливу увагу великим готівковим операціям. Йдеться не про звичні витрати українців чи особисті накопичення, а про випадки, коли значні суми готівки використовують для купівлі дороговартісних активів — преміальної нерухомості, люксових автомобілів та іншого коштовного майна.

"Для розуміння масштабу: умовно елітне авто за $100 000 — це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів — не формальність, а необхідність", — наголосив Пронін.

За його словами, у першу чергу аналізують ситуації, коли витрати людини не відповідають її офіційно задекларованим доходам, а джерело грошей викликає додаткові запитання.

Що ще треба знати українцям

Також одним із сигналів ризику для фінмоніторингу є внесення готівки через різні банки із використанням однакових документів про доходи. Окрема довідка може пояснювати певну операцію, однак фахівці оцінюють не лише один епізод, а всю фінансову картину загалом — обсяги коштів, регулярність операцій, зв’язки між ними та реальне походження грошей.

У Держфінмоніторингу наголошують, що постійно взаємодіють із банками для виявлення підозрілих схем та аналізу великих готівкових операцій.

Водночас сама по собі готівка не вважається порушенням. Проте у випадках купівлі дорогого майна за значні суми походження цих коштів має бути прозорим, зрозумілим та підтвердженим документально.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки грошей можна тримати вдома в Україні. Загалом законодавством не передбачені якісь готівкові ліміти. Проте зберігати надто великі суми небезпечно.

Також Новини.LIVE писали, коли зняття готівки в банкоматі може зацікавити фінмоніторинг. Водночас не лише така операція вважається підозрілою. Стати причиною для перевірки може стати навіть зміна фінансової поведінки.