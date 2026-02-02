Чек з ресторану — чи потрібно платити за підключений генератор

Люди в ресторані. Фото: УНІАН

Практично всі заклади харчування в Україні через часті відключення світла користуються резервними джерелами живлення. Тим часом у деяких кафе та ресторанах з'явилася практика вносити у чек клієнтам додаткову оплату за роботу генератора.

Але за такі дії заклади ризикують отримати штраф, розповів виданню Главком заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Оплата за генератори

За словами Андрія Крейтора, зазвичай окремий рядок у чеку "послуга — генератор" заклади харчування вносять без згоди клієнта. Тоді як Закон "Про захист прав споживачів" вимагає, що відвідувачі чи споживачі мають розуміти, які послуги їм доведеться оплатити після відвідин кафе чи ресторану. Тому додаткова оплата за послугу "генератор", якщо клієнт її не замовляв — це нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Та якщо у закладі заздалегідь і чітко попередять своїх відвідувачів, що витрати на автономне електроживлення включені у вартість страв чи напоїв, тоді не порушення прав споживачів буде. Однак інформацію потрібно доносити просто та зрозуміло:

на касі;

при вході до закладу;

в інший очевидний спосіб.

"Генератор — це інструмент забезпечення безперервної роботи бізнесу, а не самостійна послуга для споживача. Прозоре ціноутворення, належне інформування та дотримання вимог законодавства – основа довіри між бізнесом і покупцем, особливо у складних умовах сьогодення", — зауважив заступник голови Держпродспоживслужби.

Штрафи для ресторанів

Якщо клієнти дізнаються постфактум про те, що їм треба буде платити за генератор — заклад може отримати грошове покарання. Усе тому, що закон передбачає відповідальність за відсутність зрозумілої інформації про ціну, тож на кафе можуть накласти штраф у розмірі 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (не менше 85 грн).

