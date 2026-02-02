Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В ресторанах з'явилася несподівана послуга — чи варто українцям платити

В ресторанах з'явилася несподівана послуга — чи варто українцям платити

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 18:52
Чек з ресторану — чи потрібно платити за підключений генератор
Люди в ресторані. Фото: УНІАН

Практично всі заклади харчування в Україні через часті відключення світла користуються резервними джерелами живлення. Тим часом у деяких кафе та ресторанах з'явилася практика вносити у чек клієнтам додаткову оплату за роботу генератора.

Але за такі дії заклади ризикують отримати штраф, розповів виданню Главком заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Реклама
Читайте також:

Оплата за генератори

За словами Андрія Крейтора, зазвичай окремий рядок у чеку "послуга — генератор" заклади харчування вносять без згоди клієнта. Тоді як Закон "Про захист прав споживачів" вимагає, що відвідувачі чи споживачі мають розуміти, які послуги їм доведеться оплатити після відвідин кафе чи ресторану. Тому додаткова оплата за послугу "генератор", якщо клієнт її не замовляв — це нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Та якщо у закладі заздалегідь і чітко попередять своїх відвідувачів, що витрати на автономне електроживлення включені у вартість страв чи напоїв, тоді не порушення прав споживачів буде. Однак інформацію потрібно доносити просто та зрозуміло:

  • на касі;
  • при вході до закладу;
  • в інший очевидний спосіб.

"Генератор — це інструмент забезпечення безперервної роботи бізнесу, а не самостійна послуга для споживача. Прозоре ціноутворення, належне інформування та дотримання вимог законодавства – основа довіри між бізнесом і покупцем, особливо у складних умовах сьогодення", — зауважив заступник голови Держпродспоживслужби.

Штрафи для ресторанів

Якщо клієнти дізнаються постфактум про те, що їм треба буде платити за генератор — заклад може отримати грошове покарання. Усе тому, що закон передбачає відповідальність за відсутність зрозумілої інформації про ціну, тож на кафе можуть накласти штраф у розмірі 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (не менше 85 грн).

Раніше ми розповідали про штрафи за порушення строків сплати єдиного податку. Відомо, які суми платять ФОПи за свою неуважність. Також писали, як зміниться податкове законодавство у 2026 році. Деякі фізичні особи-підпримці, наприклад, платитимуть більші податки. 

гроші ресторани бізнес генератори чеки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації