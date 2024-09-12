ПФУ розповів, чи не втратять українці право на субсидії через допомогу від ООН

Допомога у 21 тис. грн від ООН — у ПФУ уточнили, як це вплине на субсидії
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи вплине отримання одноразової допомоги у 21 тис. грн на тверде паливо від ООН на право на житлові субсидії. З питанням, чи не враховуватимуть виплату до середньомісячного сукупного доходу родини для призначення допомоги, звертаються самі громадяни.
Про це повідомили у ПФУ.
Допомога від ООН та право на субсидію
Днями стартували виплати від ООН громадянам з прифронтових областей на підготовку до зими. Гроші у сумі 21 тис. гривень нададуть на купівлю твердого палива на домогосподарство в опалювальному сезоні 2024−2025 років.
Кошти отримають українці, які фактично проживають у таких областях:
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Луганській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Чернігівській.
Йдеться про громади, розташовані у 10-кілометровій зоні від держкордону з РФ чи на лінії зіткнення (на момент подання заяви), та/або на територіях активних/можливих бойових дій.
Грошову одноразову допомогу нададуть тільки тим, хто мешкає у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом.
Порядок надання виплат населенню протягом опалювального сезону на придбання твердого пічного побутового палива затверджений урядовою постановою № 993 від 30.08.2024 року.
У фонді зазначили, що отриману грошову допомогу у 21 тис. грн від ООН не враховуватимуть до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.
Що ще варто знати
Нагадаємо, вразливі категорії громадян та переселенці у Харкові можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН у вересні 2024 року. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.
Також ми писали, що у вересні 2024 року можуть оформити пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Знижки у 25 %, 50%, 100% надають, зважаючи на середньомісячний сукупний дохід родини пільговика.
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