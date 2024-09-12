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Допомога у 21 тис. грн від ООН — у ПФУ уточнили, як це вплине на субсидії

12 вересня 2024 11:37
Ксенія Симонова - Редактор
ПФУ розповів, чи не втратять українці право на субсидії через допомогу від ООН
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи вплине отримання одноразової допомоги у 21 тис. грн на тверде паливо від ООН на право на житлові субсидії. З питанням, чи не враховуватимуть виплату до середньомісячного сукупного доходу родини для призначення допомоги, звертаються самі громадяни.

Про це повідомили у ПФУ.

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Днями стартували виплати від ООН громадянам з прифронтових областей на підготовку до зими. Гроші у сумі 21 тис. гривень нададуть на купівлю твердого палива на домогосподарство в опалювальному сезоні 2024−2025 років.

Кошти отримають українці, які фактично проживають у таких областях:

  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Чернігівській.

Йдеться про громади, розташовані у 10-кілометровій зоні від держкордону з РФ чи на лінії зіткнення (на момент подання заяви), та/або на територіях активних/можливих бойових дій.

Грошову одноразову допомогу нададуть тільки тим, хто мешкає у житлових будинках і приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом.  

Порядок надання виплат населенню протягом опалювального сезону на придбання твердого пічного побутового палива затверджений урядовою постановою № 993 від 30.08.2024 року.

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Джерело: ПФУ

У фонді зазначили, що отриману грошову допомогу у 21 тис. грн від ООН не враховуватимуть до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вразливі категорії громадян та переселенці у Харкові можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН у вересні 2024 року. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.

Також ми писали, що у вересні 2024 року можуть оформити пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Знижки у 25 %, 50%, 100% надають, зважаючи на середньомісячний сукупний дохід родини пільговика.

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