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Украинским пенсионерам доплатят по 300 грн осенью — какие условия

19 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в 2024 году — кому из украинцев назначат доплату в 300 грн
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Осенью 2024 года часть украинских пенсионеров сможет рассчитывать на доплаты. При определенных обстоятельствах им назначат ежемесячную надбавку в 300 грн.

Об этом сообщает одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как объясняют специалисты Пенсионного фонда, доплаты к пенсии предусмотрены для определенных категорий граждан в зависимости от возраста.

Право на ежемесячную денежную компенсацию для пенсионеров прописано в пенсионном законодательстве. Согласно ему, право определяется в соответствии с возрастом пенсионера и размер увеличивается с достижением возрастных рубежей в 70, 75, 80 лет.

Соответствующую компенсационную доплату начнут начислять с того дня, когда пенсионер достигнет установленного возраста, независимо от:

  • вида пенсии;
  • закона, согласно которому назначена пенсия;
  • продолжительности страхового стажа и факта работы.

В ПФУ отмечают, что пенсионерам в случае достижения 70 лет и вплоть до 75-ти — государство назначит дополнительную выплату в размере 300 грн.

В то же время, после 75 лет эта же доплата вырастет и составит 456 гривен. После 80 лет возрастная прибавка повысится до 570 гривен.

"Это не значит, что к сумме, которую человек получает, после 75 лет добавляют именно 456 грн. Такое лицо получит разницу между 300 и 456 грн. Ведь именно 300 грн насчитывают пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. То есть, пенсия лица, которое достигло 75 лет, увеличится на 156 грн", — объяснили представители ПФУ.

Для получения такой доплаты не следует дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. Ее начислят в автоматическом режиме к основному размеру пенсии.

Еще одним важным условием является размер пенсии, которую получает гражданин. Выплату назначат, если пенсионная выплата не превышает сумму 10,34 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине размер пенсионных выплат зависит от объема страхового стажа, размера уплаченных соцвзносов и средней заработной платы за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Известно, какая будет пенсия при получении минимальной зарплаты.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, повлияет ли получение единовременной помощи в 21 тыс. грн на твердое топливо от ООН на право на жилищные субсидии. С вопросом, не будут ли учитывать выплату в среднемесячный совокупный доход семьи для назначения помощи, обращаются сами граждане.

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