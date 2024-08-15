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Українським педагогам за кордоном не виплатять зарплати — рішення Кабміну

15 серпня 2024 12:01
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати вчителів — хто і чому не отримає виплати за кордоном
Вчитель з дітьми. Фото: nus.org.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Український уряд ухвалив рішення щодо фінансування простою вчителів, які перебувають за кордоном. Щоб отримувати від держави виплати, необхідно дотримуватися низки умов.

Про це свідчить відповідна постанова, оприлюднена на урядовому порталі.

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Згідно з рішенням Кабінету міністрів, держава не буде фінансувати простій педагогів, які вимушено залишили Україну через війну.

Це стосується педагогічних працівників освітніх та інклюзивно-ресурсних центрів, де здобувають освіту діти з особливими потребами.

Для того, щоб отримувати виплати від держави за простій, вчителі мусять перебувати на території України.

Тих педагогів, які виїхали, позбавлять фіндопомоги. Рішення, зокрема, поширюється на працівників освітніх навчальних закладів, які були змушені припинити діяльність через окупацію або бойові дії.

Згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП) простоєм називають призупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних/технічних умов, що необхідні для виконання роботи. Простій може виникати у разі:

  • адміністративної зупинки діяльності підприємства;
  • здійснення перепрофілювання робіт;
  • порушення договору з партнерами;
  • економічної кризи;
  • умисного та ненавмисного порушення працівниками техніки безпеки/трудової дисципліни;
  • пошкодження обладнання.

Серед обставин, що викликали простій:

  • війна;
  • воєнний стан;
  • стихійні лиха;
  • техногенні катастрофи;
  • пандемії.

При цьому в українському законодавстві нема конкретних вимог чи умов для введення простою в освітніх установах під час воєнного стану. Проте на тлі нинішньої війни серед найпоширеніших причин простою вчителів в Україні:

  • загроза життю;
  • активні бойові дії на території, де розташований  освітній заклад;
  • окупація противником територій;
  • знищення/руйнування приміщення навчального закладу через бойові дії;
  • неможливість виконувати роботу через відсутність технічних умов.

Згідно з КЗпП, у разі простою педагоги мають право на виплати у мінімум дві третини тарифної ставки від наявного окладу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні компанії переглянули оплату праці персоналу у бік підвищення. У липні 2024 року середня заробітна плата підвищилась на 500 гривень, до 20,5 тис. гривень.

Раніше ми писали, що професія вчителя англійської мови є однією з найбільш затребуваних в Україні. Кількість вакансій на сайтах з пошуку роботи становить кілька сотень, і деякі роботодавці готові платити таким фахівцям понад 30 тисяч гривень.

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