Зарплаты учителей — кто и почему не получит выплаты за границей

Украинским педагогам за рубежом не выплатят зарплаты — решение Кабмина
Украинское правительство приняло решение о финансировании простоя учителей, находящихся за границей. Чтобы получать от государства выплаты, необходимо соблюдать ряд условий.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление, обнародованное на правительственном портале.
Оплата простоя учителям за границей
Согласно решению Кабинета министров, государство не будет финансировать простой педагогов, вынужденно покинувших Украину из-за войны.
Это касается педагогических работников образовательных и инклюзивно-ресурсных центров, где получают образование дети с особыми потребностями.
Для того, чтобы получать выплаты от государства за простой, учителя должны находиться на территории Украины.
Выехавших педагогов лишат финпомощи. Решение, в частности, распространяется на работников учебных заведений, которые были вынуждены прекратить деятельность из-за оккупации или боевых действий.
Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ) простоем называют приостановление работы, вызванное отсутствием организационных/технических условий, необходимых для выполнения работы. Простой может возникать в случае:
- административной остановки деятельности компании;
- осуществления перепрофилирования работ;
- нарушения договора с партнерами;
- экономического кризиса;
- умышленного и непреднамеренного нарушения работниками техники безопасности/трудовой дисциплины;
- повреждения оборудования.
Среди обстоятельств, вызвавших простой:
- война;
- военное положение;
- стихийные бедствия;
- техногенные катастрофы;
- пандемии.
При этом в украинском законодательстве нет конкретных требований или условий для введения простоя в образовательных учреждениях во время военного положения. Однако на фоне нынешней войны среди самых распространенных причин простоя учителей в Украине:
- угроза жизни;
- активные боевые действия на территории, где расположено образовательное учреждение;
- оккупация противником территорий;
- уничтожение/разрушение помещения учебного заведения из-за боевых действий;
- невозможность выполнять работу из-за отсутствия технических условий.
Согласно КЗоТ, в случае простоя педагоги имеют право на выплаты минимум две трети тарифной ставки от имеющегося оклада.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине компании просмотрели оплату труда персонала в сторону повышения. В июле 2024 года средняя заработная плата повысилась на 500 гривен, до 20,5 тыс. гривен.
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