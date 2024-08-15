Зарплаты учителей — кто и почему не получит выплаты за границей

Учитель с детьми. Фото: nus.org.ua

Украинское правительство приняло решение о финансировании простоя учителей, находящихся за границей. Чтобы получать от государства выплаты, необходимо соблюдать ряд условий.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление, обнародованное на правительственном портале.

Читайте также:

Оплата простоя учителям за границей

Согласно решению Кабинета министров, государство не будет финансировать простой педагогов, вынужденно покинувших Украину из-за войны.

Это касается педагогических работников образовательных и инклюзивно-ресурсных центров, где получают образование дети с особыми потребностями.

Для того, чтобы получать выплаты от государства за простой, учителя должны находиться на территории Украины.

Выехавших педагогов лишат финпомощи. Решение, в частности, распространяется на работников учебных заведений, которые были вынуждены прекратить деятельность из-за оккупации или боевых действий.

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ) простоем называют приостановление работы, вызванное отсутствием организационных/технических условий, необходимых для выполнения работы. Простой может возникать в случае:

административной остановки деятельности компании;

осуществления перепрофилирования работ;

нарушения договора с партнерами;

экономического кризиса;

умышленного и непреднамеренного нарушения работниками техники безопасности/трудовой дисциплины;

повреждения оборудования.

Среди обстоятельств, вызвавших простой:

война;

военное положение;

стихийные бедствия;

техногенные катастрофы;

пандемии.

При этом в украинском законодательстве нет конкретных требований или условий для введения простоя в образовательных учреждениях во время военного положения. Однако на фоне нынешней войны среди самых распространенных причин простоя учителей в Украине:

угроза жизни;

активные боевые действия на территории, где расположено образовательное учреждение;

оккупация противником территорий;

уничтожение/разрушение помещения учебного заведения из-за боевых действий;

невозможность выполнять работу из-за отсутствия технических условий.

Согласно КЗоТ, в случае простоя педагоги имеют право на выплаты минимум две трети тарифной ставки от имеющегося оклада.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине компании просмотрели оплату труда персонала в сторону повышения. В июле 2024 года средняя заработная плата повысилась на 500 гривен, до 20,5 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что профессия учителя английского является одной из самых востребованных в Украине. Количество вакансий на сайтах поиска работы составляет несколько сотен, и некоторые работодатели готовы платить таким специалистам более 30 тысяч гривен.