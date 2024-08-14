Робота вчителем англійської мови – скільки платять

Ілюстративне зображення вчителя. Фото: РБК-Україна

Професія вчителя англійської мови станом на сьогодні є однією з найбільш затребуваних в Україні. Кількість вакансій на сайтах з пошуку роботи складає кілька сотень, і деякі роботодавці готові платити таким фахівцям більше 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вакансії, опубліковані на сервісі robota.ua.

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Яку зарплату пропонують викладачам англійської мови

Наприклад, міжнародна онлайн-школа "Study Less" шукає вчителя англійської мови та пропонує зарплату у розмірі від 24 до 36 тисяч гривень. Від кандидата на вакансію вимагається:

досвід роботи викладачем англійської мови від 3 місяців;

володіння мовою лише на рівні В2 і від.

Інша школа під назвою "Englishdom" пропонує зарплату вчителю від 17 до 35 тисяч гривень. В оголошенні сказано, що викладач може проводити як індивідуальні, так і групові заняття (від 2 до 6 осіб у групі). При цьому за групові уроки ставку підвищено.

Ще одна школа, яка називається "MOVNA", готова платити від 25 до 50 тисяч гривень. Щоб влаштуватися в ній учителем, від претендента потрібне знання англійської мови на рівні С1+, а також досвід викладання.

Наведені вище приклади не єдині. На просторах сайтів з пошуку роботи є й інші пропозиції, які, у свою чергу, підтверджують, що вчителі англійської мови затребувані та можуть отримувати заробітну плату у розмірі 20, 30 та більше тисяч гривень.