Виплати для українських дітей — хто має право на 11 тис. грн

Людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє програма допомоги "Дитина не одна". В її рамках виплати можуть отримати маленькі українці, яких тимчасово прийняли родини під час війни.

Це передбачено постановою уряду №331 від 22 березня 2024 р.

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Як зазначається, влада запровадила ініціативу "Дитина не одна" з допомоги родинам, які прийняли дітей, котрі залишились без батьківського піклування.

"Допомога фінансово підтримує родини, які тимчасово приймають дитину, позбавлену батьківського піклування до набуття нею відповідного статусу", — йдеться у повідомленні.

Виплати можуть бути призначені громадянам, які тимчасово прийняли дитину, за умови, що проживають на території України.

Розмір виплат за держпрограмою та необхідні документи

Суми допомоги для дітей залежать від віку та наявності статусу особи з інвалідністю.

"Запровадити виплату тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, "Дитина не одна", у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину", — зазначається у документі.

Відповідно до умов програми, у 2025 році сума виплати становить:

для дітей до шести років — 6,4 тис. грн, для дітей від шести до 18 років — 7,99 тис. грн;

для дітей з інвалідністю до шести років — 8,97 тис. грн, для дітей від шести до 18 років — 11,18 тис. грн.

Заявки на допомогу можна подавати в органи соцзахисту, ЦНАПи чи виконавчі органи тергромад.

Підстави для виплат, якщо батьки чи один з них:

помер/загинув (інший не виконує обов’язків);

потрапив у тимчасову окупацію, оточення;

перебуває у розшуку як зниклий безвісти;

потрапив у полон держави-агресора;

"Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина", — йдеться у нормах постанови.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати кошти від гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine. Гроші нададуть населенню, що займається аграрним бізнесом.

Також ми повідомляли, що для переселенців та біженців передбачена допомога на оплату тимчасового житла. Заявки навесні приймає Агентство ООН у справах біженців.