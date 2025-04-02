Выплаты для украинских детей — кто имеет право на 11 тыс. грн

Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует программа помощи "Ребенок не один". В ее рамках выплаты могут получить маленькие украинцы, которых временно приняли семьи во время войны.

Это предусмотрено постановлением правительства №331 от 22 марта 2024 г.

Читайте также:

Кто имеет право на госпомощь

Как отмечается, власти ввели инициативу "Ребенок не один" по помощи семьям, которые приняли детей, оставшихся без родительской опеки.

"Помощь финансово поддерживает семьи, которые временно принимают ребенка, лишенного родительской опеки до приобретения им соответствующего статуса", — говорится в сообщении.

Выплаты могут быть назначены гражданам, которые временно приняли ребенка, при условии, что проживают на территории Украины.

Размер выплат по госпрограмме и необходимые документы

Суммы помощи для детей зависят от возраста и наличия статуса лица с инвалидностью.

"Ввести выплату временной помощи на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, "Ребенок не один", в размере 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка, для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка", — отмечается в документе.

Согласно условиям программы, в 2025 году сумма выплаты составляет:

для детей до шести лет — 6,4 тыс. грн, для детей от шести до 18 лет — 7,99 тыс. грн;

для детей с инвалидностью до шести лет — 8,97 тыс. грн, для детей от шести до 18 лет — 11,18 тыс. грн.

Заявки на помощь можно подавать в органы соцзащиты, ЦПАУ или исполнительные органы тергромад.

Основания для выплат, если родители или один из них:

умер/погиб (другой не выполняет обязанностей);

попал во временную оккупацию, окружение;

находится в розыске как пропавший без вести;

попал в плен государства-агрессора;

"Также выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок", — говорится в нормах постановления.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить средства от гуманитарной организации Caritas-Spes Ukraine. Деньги предоставят населению, занимающемуся аграрным бизнесом.

Также мы сообщали, что для переселенцев и беженцев предусмотрена помощь на оплату временного жилья. Заявки весной принимает Агентство ООН по делам беженцев.