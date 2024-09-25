Біженці у Швейцарії — українцям допоможуть із пошуком роботи

Жінка на будівництві. Фото: Ukrayina.pl

У Швейцарії влада полегшить працевлаштування українським біженцям. Федеральна рада країни ухвалила відповідне рішення, покликане суттєво підвищити рівень зайнятості.

Про це повідомляє видання Swissinfo.ch.

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Уряд країни доручив Федеральному департаменту юстиції та поліції (EJPD), що займається питанням міграції, напрацювати до лютого наступного року документ, який покращить трудову інтеграцію українських біженців.

Рішення було ухвалене на основі звіту робочої групи, представленому у вересні цього року. Її створили спеціально для оцінки досвіду застосування "захисного" міграційного статусу "S" на практиці та встановлення соціально-економічних умов функціонування.

Окрім того, парламент підтримує спрощення процедури працевлаштування і замість дозвільного порядку пропонують ввести повідомний.

Також громадяни зі статусом "S" мають зареєструватися в держслужбах зайнятості (RAV). Після того, як отримають роботу, біженці зможуть вільно змінювати кантон проживання, однак будуть змушені брати участь у соціально-інтеграційних програмах країни.

Статус захисту "S" є особливим тимчасовий міграційним статусом. Його надають громадянам, які потребують захисту через воєнні конфлікти/масові переслідування, без необхідності проходження звичної процедури надання притулку. Також він дає змогу швидко отримати право на проживання в країні та низку переваг. Він передбачає надання:

швидкого доступу до тимчасового захисту без традиційних процедур надання притулку;

дозволу на проживання на термін до року з продовженням, до стабілізації ситуації в країні походження;

права на працевлаштування/роботу за спрощеною процедурою;

медичного страхування/доступу до медпослуг;

права на здобуття освіти для дітей та молоді;

обмеженого права на пересування — зі статусом "S" можна подорожувати в межах Шенгенської зони з обмеженим терміном на рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Ірландія планує скоротити допомогу українським біженцям. Йдеться про країну, яка надала тимчасовий захист для понад 107 тис. громадян України.

Також ми писали, що у Польщі з 1 жовтня очікуються зміни у державній програмі соціальної допомоги. Українським біженцям скасують деякі додаткові виплати на дітей.