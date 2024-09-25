Беженцы в Швейцарии — украинцам помогут с поиском работы

Женщина на строительстве. Фото: Ukrayina.pl

В Швейцарии власти облегчат трудоустройство украинским беженцам. Федеральный совет страны принял соответствующее решение, призванное существенно повысить уровень занятости.

Об этом сообщает издание Swissinfo.ch.

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Правительство страны поручило Федеральному департаменту юстиции и полиции (EJPD), занимающемуся вопросом миграции, наработать до февраля следующего года документ, который улучшит трудовую интеграцию украинских беженцев.

Решение было принято на основе отчета рабочей группы, представленного в сентябре этого года. Ее создали специально для оценки опыта применения "защитного" миграционного статуса "S" на практике и установления социально-экономических условий функционирования.

Кроме того, парламент поддерживает упрощение процедуры трудоустройства и вместо разрешительного порядка предлагает ввести уведомительный.

Также граждане со статусом S должны зарегистрироваться в госслужбах занятости (RAV). После того, как получат работу, беженцы смогут свободно менять кантон проживания, однако будут вынуждены участвовать в социально-интеграционных программах страны.

Статус защиты "S" является особым временным миграционным статусом. Его предоставляют гражданам, нуждающимся в защите из-за военных конфликтов/массовых преследований, без необходимости прохождения привычной процедуры предоставления убежища. Также он позволяет быстро получить право на проживание в стране и дает ряд преимуществ. Он предусматривает предоставление:

быстрого доступа к временной защите без традиционных процедур предоставления убежища;

вида на жительство на срок до года с продлением, до стабилизации ситуации в стране происхождения;

права на трудоустройство/работу по упрощенной процедуре;

медицинского страхования/доступа к медуслугам;

права на образование для детей и молодежи;

ограниченного права на передвижение — со статусом "S" можно путешествовать в пределах Шенгенской зоны с ограниченным сроком в год.

Что еще стоит знать

Напомним, что Ирландия планирует сократить помощь украинским беженцам. Речь идет о стране, которая предоставила временную защиту более 107 тыс. граждан Украины.

Также мы писали, что в Польше с 1 октября ожидаются изменения государственной программы социальной помощи. Украинским беженцам отменят некоторые дополнительные выплаты на детей.