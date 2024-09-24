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Одна з країн ЄС скоротить допомогу українцям — де чекати змін

24 вересня 2024 12:19
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Євросоюзі — одна з країн скоротить допомогу українцям
Українські громадяни. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

В одній з країн Європейського Союзу (ЄС) планують скоротити допомогу українським біженцям. Йдеться про країну, яка надала тимчасовий захист для понад 107 тис. громадян України.

Про це пише  Irish Independent.

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Де скоротять допомогу біженцям у ЄС

Як зазначає видання, йдеться про перегляд правил надання допомоги біженцям в Ірландії. Зараз уряд країни розмірковує над тим, щоб знову скоротити виплати для українських громадян.

Примітно те, що тривалий час країна виплачувала підвищену допомогу, адже прагнула надати якомога якіснішу підтримку біженцям, які рятуються від війни. Так, Ірландія спочатку платила за розміщення біженців власникам осель по 400 євро, потім суму подвоїли до 800 євро.

Нині в уряді заявили, що довготривала підтримка українців створює нерівні умови на ринку житла для інших людей. Так вважають в організації політичних партій Шинн Фейн.

"Виплата за визнання проживання (ARP) розглядається в контексті Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка надає українським біженцям захист ЄС... 800 євро платили людям за розміщення українців незалежно від того, чи працює біженець та який має дохід. Це дає перевагу українцям, яких немає в інших орендарів. Це вибиває з ринку інших орендарів, що несправедливо", — повідомили в організації.

Попри це, українцям надалі надаватимуть допомогу, адже не йдеться про повне скасування підтримки з боку уряду Ірландії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Литві офіційно працевлаштовані близько 34 тисяч українських біженців. Дехто з них заробляє до 2 тисяч євро щомісяця.

Також ми писали, що експерти склали список країн Європи, де найбільша середня заробітна плата у 2024 році. Відомо, що за кордоном щомісяця можна отримувати максимально 8,14 тис. євро.

Європейський союз виплати фінансова допомога Ірландія біженці матеріальна допомога

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