За кордоном планують запровадити платіжні картки для біженців з України — що відомо

Банківська картка. Фото: wise.com

У Швейцарії планується впровадження платіжної системи для біженців, заснованої на спеціальних дебетових картках. Наразі обговорюється можливість запровадження цього платіжного засобу на всій території країни.

Про це повідомляє Swissinfo.

Читайте також:

Для чого біженцям картки

Таким чином, у Швейцарії прагнуть запобігти тому, щоб прохачі притулку могли перетворювати соціальну допомогу на готівку та виводити її за межі країни. Представник Швейцарської народної партії Андреас Гларнер зазначив, що головною метою цих карток є забезпечення цільового використання фінансів, наданих у рамках соціальної допомоги.

Він підкреслив, що всі, хто отримує притулок і живе на рахунок громадського бюджету, мають бути обмежені в способах використання цих коштів. Введення платіжних карток також має на меті створення стримуючого ефекту. Якщо прохачі притулку не зможуть надсилати додаткові гроші додому, це зменшить інтерес тих, хто бажає отримати притулок у Швейцарії.

Оскільки кантони (суб'єкти федерації) відповідають за соціальні виплати, Федеральна рада має визначити, як підтримати їх у впровадженні нової платіжної системи. Дебати щодо можливості видачі кредитних чи дебетових карток замість готівки для прохачів притулку тривають у кількох кантонах.

Ліві депутати застерігають, що соціальна допомога вже ледь покриває основні потреби, тож немає чого надсилати кудись. Міністр юстиції Беат Янс зазначив, що кантони самостійно вирішують, у якому вигляді надавати допомогу. Постійна нарада кантональних директорів з соціального забезпечення виступає проти таких карток.

Генеральна секретарка цієї структури Габі Селлеші розповіла радіо SRF, що знайти спосіб обміну карткових коштів на готівку буде неважко.

"Прохачі притулку зможуть купувати товари за карткою, а потім перепродавати їх, отримуючи живі гроші", — зазначила вона.

Введення платіжних карток також вимагатиме значної бюрократичної роботи. Загалом, на її думку, витрати зусиль будуть відносно високими, а вигоди — низькими.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у низці європейських країн продовжують вносити зміни до програм підтримки українських біженців. Метою таких рішень стає адаптація допомоги до ситуації, що змінюється, і оптимізація видатків національних бюджетів. Також нерідкі випадки, коли умови для українців погіршують на прохання української влади. Новини.LIVE розбиралися у ключових змінах у країнах, які приймають українських громадян, змушених залишити батьківщину через війну.

Також ми писали, що одна з країн Європейського Союзу (ЄС) планує істотно підвищити виплату українським біженцям за повернення на батьківщину. За бажання залишити країну пропонують платити до 350 тис. шведських крон (близько 1,5 млн гривень).