Біженці у Польщі — українцям змінять правила надання допомоги на дітей у жовтні

У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня
У Польщі з 1 жовтня очікуються зміни у державній програмі соціальної допомоги. Українським біженцям скасують деякі додаткові виплати на дітей.
Про це йдеться у матеріалі на порталі Uapl.info.
Які виплати скасують біженцям у жовтні
Як зазначається, з 1 жовтня у Польщі стартує нова програма, яка замінить виплату "Сімейний опікунський капітал".
У рамках цієї програми з'являться такі виплати:
- допомога "Активні в яслах" має замінити допомогу на ясла (до 400 злотих, що приблизно дорівнює 4 тис. грн);
- допомога "Активні вдома" повинна замінити виплату "Сімейний опікунський капітал" (12 тис. злотих — 130 тис. грн) для другої та кожної наступної дитини в сім'ї у віці 12 — 35 місяців.
На виплати "Активний батько" зможуть претендувати:
- громадяни Польщі;
- громадяни з країн Євросоюзу та Сполучених Штатів;
- іноземці із посвідкою на проживання ("карта побиту"), які мають доступ до ринку праці.
Проте виплати не будуть надавати українцям, які приїхали у Польщу через військові дії. Допомогу "Активні в яслах" нададуть тільки за умов:
- прибуття у Польщу через військові дії;
- легального перебування у Польщі як особи зі статусом UKR безперервно щонайменше 365 днів;
- вимога стосується і дитини громадянина України зі статусом UKR.
Умови надання виплат на відвідування дітьми ясел
Допомогу надаватимуть для співфінансування витрат на догляд за дитиною в яслах, дитячому клубі чи закладі. Окрім того, кошти надаватимуть родинам, в яких діти ходять в ясла-садок, гурток (з реєстру ясел-садків та гуртків), перебувають під опікою вихователя (у закладах із переліку).
Виплати будуть надавати до завершення навчального року до досягнення дитиною трирічного віку. У разі наявності у дитини проблем з освоєнням дошкільної освіти, виплата буде продовжена до кінця навчального року, до досягнення дитиною чотирьох років.
Сума фінансової допомоги:
- 1,5 тис. злотих (15 тис. гривень) на місяць;
- 1,9 тис. злотих на місяць (19 тис. гривень), у разі наявності у дитини інвалідності та якщо вимагає постійного стороннього догляду.
Виплата може не перевищуватиме суму, що сплачують батьки за перебування в яслах чи іншому закладі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Швейцарії планується впровадження платіжної системи для біженців, заснованої на спеціальних дебетових картках. Наразі обговорюється можливість запровадження цього платіжного засобу на всій території країни.
Також ми писали, у низці європейських країн продовжують вносити зміни до програм підтримки українських біженців. Метою таких рішень стає адаптація допомоги до ситуації, що змінюється, і оптимізація видатків національних бюджетів. Є випадки, коли умови для українців погіршують на прохання української влади.
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