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У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

23 вересня 2024 09:21
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Польщі — українцям змінять правила надання допомоги на дітей у жовтні
Українські біженці. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

У Польщі з 1 жовтня очікуються зміни у державній програмі соціальної допомоги. Українським біженцям скасують деякі додаткові виплати на дітей.

Про це йдеться у матеріалі на порталі Uapl.info.

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Які виплати скасують біженцям у жовтні

Як зазначається, з 1 жовтня у Польщі стартує нова програма, яка замінить виплату "Сімейний опікунський капітал".

У рамках цієї програми з'являться такі виплати:

  • допомога "Активні в яслах" має замінити допомогу на ясла (до 400 злотих, що приблизно дорівнює 4 тис. грн);
  • допомога "Активні вдома" повинна замінити виплату "Сімейний опікунський капітал" (12 тис. злотих — 130 тис. грн) для другої та кожної наступної дитини в сім'ї у віці 12 — 35 місяців.

На виплати "Активний батько" зможуть претендувати:

  • громадяни Польщі;
  • громадяни з країн Євросоюзу та Сполучених Штатів;
  • іноземці із посвідкою на проживання ("карта побиту"), які мають доступ до ринку праці.

Проте виплати не будуть надавати українцям, які приїхали у Польщу через військові дії. Допомогу "Активні в яслах" нададуть тільки за умов:

  • прибуття у Польщу через військові дії;
  • легального перебування у Польщі як особи зі статусом UKR безперервно щонайменше 365 днів;
  • вимога стосується і дитини громадянина України зі статусом UKR.

Умови надання виплат на відвідування дітьми ясел

Допомогу надаватимуть для співфінансування витрат на догляд за дитиною в яслах, дитячому клубі чи закладі. Окрім того, кошти надаватимуть родинам, в яких діти ходять в ясла-садок,    гурток (з реєстру ясел-садків та гуртків), перебувають під опікою вихователя (у закладах із переліку).

Виплати будуть надавати до завершення навчального року до досягнення дитиною трирічного віку. У разі наявності у дитини проблем з освоєнням дошкільної освіти, виплата буде продовжена до кінця навчального року, до досягнення дитиною чотирьох років.

Сума фінансової допомоги:

  • 1,5 тис. злотих (15 тис. гривень) на місяць;
  • 1,9 тис. злотих на місяць (19 тис. гривень), у разі наявності у дитини інвалідності та якщо вимагає постійного стороннього догляду.

Виплата може не перевищуватиме суму, що сплачують батьки за перебування в яслах чи іншому закладі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Швейцарії планується впровадження платіжної системи для біженців, заснованої на спеціальних дебетових картках. Наразі обговорюється можливість запровадження цього платіжного засобу на всій території країни.

Також ми писали, у низці європейських країн продовжують вносити зміни до програм підтримки українських біженців. Метою таких рішень стає адаптація допомоги до ситуації, що змінюється, і оптимізація видатків національних бюджетів. Є випадки, коли умови для українців погіршують на прохання української влади.

Польща виплати фінансова допомога біженці матеріальна допомога

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