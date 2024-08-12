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Український держбанк оновив термін дії карт — що треба знати

12 серпня 2024 11:27
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк змінив терміни дії платіжних карт — коли кінцева дата
Платіжна картка. Фото: oschadbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжила термін дії платіжних карток. Рішення ухвалили через воєнний стан.

Про це йдеться на офіційному сайті держбанку.

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Як зазначають у державній фінустанові, картки будуть дійсними мінімум до 30 вересня цього року.

Продовження дії відбулося автоматично для тих платіжних карт, термін яких закінчився ще з лютого 2022 року.

Таким чином, навіть після завершення терміну дії платіжні картки працюватимуть повноцінно. Власники карток мають право здійснювати всі необхідні дії. А саме:

  • робити розрахунки у торговельних точках;
  • знімати готівкові кошти у банкоматах.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо", — зазначають у банку.

Раніше цей держбанк кілька разів продовжував термін дії карток для зручності своїх клієнтів через війну. Востаннє таке рішення ухвалювали наприкінці минулого року, до 31 березня 2024-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Банк без попередження вводить обмеження на використання коштів.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" спростила інтернет-підприємцям продаж товарів. Банк запустив оновлений функціонал "Оплати частинами".

Ощадбанк банки банківські карти рахунки

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