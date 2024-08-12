Ощадбанк змінив терміни дії платіжних карт — коли кінцева дата

Платіжна картка. Фото: oschadbank.ua

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжила термін дії платіжних карток. Рішення ухвалили через воєнний стан.

Про це йдеться на офіційному сайті держбанку.

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Термін дії карток Ощадбанку

Як зазначають у державній фінустанові, картки будуть дійсними мінімум до 30 вересня цього року.

Продовження дії відбулося автоматично для тих платіжних карт, термін яких закінчився ще з лютого 2022 року.

Таким чином, навіть після завершення терміну дії платіжні картки працюватимуть повноцінно. Власники карток мають право здійснювати всі необхідні дії. А саме:

робити розрахунки у торговельних точках;

знімати готівкові кошти у банкоматах.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо", — зазначають у банку.

Раніше цей держбанк кілька разів продовжував термін дії карток для зручності своїх клієнтів через війну. Востаннє таке рішення ухвалювали наприкінці минулого року, до 31 березня 2024-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Банк без попередження вводить обмеження на використання коштів.

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