ПриватБанк затримує гроші за програмою єОселя — скарги військових

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.

Це випливає з повідомлення, розміщеного на порталі "Мінфін".

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Як відомо, за державною іпотечною програмою "єОселя" військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, педагоги, медики, науковці можуть отримувати кредит на купівлю житла під 3% річних. Водночас, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, решти громадян, які не мають власного житла чи хочуть збільшити площу, ставка дорівнює 7%.

Як зазначається в одній зі скарг, жінка, яка є військовослужбовицею, отримала погодження від ПриватБанку на надання кредиту у розмірі 1,6 млн гривень за програмою "єОселя". Вона знайшла необхідну нерухомість, сплатила власникам авансову суму коштів, однак кредитних грошей банк не надав.

"27.06.2024 року мені погоджено ПриватБанком кредит за програмою є-оселя у розмірі 1624320 грн. Для погодження кредиту я мала подавати документи разом з документами підібраної квартири. Тому 19.06.2024 року між мною і продавцем квартири було заключено угоду і мною проплачено продавцю аванс. Угода з продавцем діє до 02.08.2024, після того я можу втратити авансові гроші. Не дивлячись на те, що кредит погоджено було 27.06.2024 року, коштів і досі не має", — йдеться у повідомленні.

Українка обурена, що фінустанова не попередила, що існують проблеми з надходженням до них коштів за програмою "є-Оселя". У такому б разі вона звернулася до іншого банку. Обрала ПриватБанк, оскільки, як військовослужбовець, отримує грошове забезпечення саме через цей банк.

"Чому банк не попереджає про проблеми з надходженням до них грошей за програмою є-оселя? Як би мене попередили, я би прийняла умови Ощадбанку, у якого не має проблем і затримок з виплатами. Обирала приват банк з огляду на те, що я військовослужбовець і отримую зарплату в цьому банку", — наголосила вона.

Жінка неодноразово зверталась на "гарячу лінію" банку, однак безрезультатно.

"Відповідь одна "грошей не має, всі чекають і ви чекайте". Тому в ПриватБанку програма є-оселя не працює і спроби отримати погоджений кредит це лише втрачений час і гроші", — додала клієнтка.

Реакція ПриватБанку на скаргу

Представники фінустанови перепросили за таку ситуацію і порадили уточнити терміни отримання коштів безпосередньо у фонді, що займається виплатою коштів.

"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. З цього питання раніше була ініційована заявка, в результаті якої перевірили доступну інформацію та надали зворотній зв'язок. Для уточнення термінів отримання коштів рекомендуємо Вам звернутися безпосередньо до фонду, що займається виплатою коштів. Зі свого боку банк зарахує кошти відразу після надходження", — йдеться у повідомленні банку.

Жінка додала, що йдеться про замкнене коло, що триває близько місяця, адже фонд перенаправляє "уточнювати інформацію" назад у банк.

"Це, на жаль, не відповідь. Від ПриватБанку я отримала відповідь, що невідомо коли гроші будуть. А фонд у свою чергу направляє для уточнення інформації до ПриватБанку. І таке ходіння по колу відбувається вже місяць. Тобто всі структури переправляють один на одного і жодної нормальної відповіді. Відчуваю себе футбольним м’ячем. Тому, застерігаю всіх не зв’язуватися з ПриватБанком щодо оформлення є-оселя", — резюмувала військовослужбовиця.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за майже два роки дії програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" громадяни оформили понад 11 тис. кредитів сумарно на 17,67 млрд гривень. Загалом щомісячна середня кількість кредитів зросла у 1,6 раза.

Також ми писали, що у держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому не розголошують деталі блокування певних фінансових операцій, а лише ставлять перед фактом. Всі платежі проходять додаткову перевірку в службі безпеки.