Ощадбанк изменил сроки действия платежных карт — когда конечная дата

Платежная карта. Фото: oschadbank.ua

Государственное финучреждение "Ощадбанк" продлило срок действия платежных карт. Решение было принято в связи с военным положением.

Об этом говорится на официальном сайте госбанка.

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Срок действия карт Ощадбанка

Как отмечают в государственном финучреждении, карты будут действительны минимум до 30 сентября этого года.

Продление действия произошло автоматически для тех платежных карт, срок которых истек еще с февраля 2022 года.

Таким образом, даже после истечения срока действия платежные карты будут работать полноценно. Владельцы карт имеют право совершать все необходимые действия. А именно:

производить расчеты в торговых точках;

снимать наличные денежные средства в банкоматах.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д.", — отмечают в банке.

Ранее этот госбанк несколько раз продлевал срок действия карточек для удобства своих клиентов из-за войны. Последний раз такое решение принимали в конце прошлого года, до 31 марта 2024-го.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к собственным средствам во время обычных карточных операций. Банк без уведомления вводит ограничения на использование средств.

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