Ощадбанк обмежує доступ до особистих коштів своїх клієнтів — деталі

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

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Деталі скарги

Клієнтка Ощадбанку розповіла, що спробувала зняти готівку з картки, але операція не пройшла успішно. Після цього вона звернулася до служби підтримки банку, де їй порадили особисто відвідати відділення для вирішення питання.

"Хотіла зняти кошти з картки, однак зіткнулась з ситуацією, коли не вдалось цього зробити. При дзвінку у підтримку банку, мене відправили у відділення", — написала жінка.

Після кількох годин очікування в відділенні Ощадбанку клієнтці пояснили, що обмеження на її картку були введені через скаргу на одну з транзакцій. Виявилося, що підозрілою виявилася операція, яку вона сама здійснила з іншої картки.

"По факту, мені сказали, що була скарга за операцією і типу тому є обмеження. Однак операція за якою виникли питання, це переказ власних коштів собі ж з рахунку іншого свого банку. Отже, доступу до коштів досі немає, менеджер не допомогла нічим і сказала, що коштів я не отримаю", — поскаржилася українка.

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Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Також ми писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.