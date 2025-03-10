Виплати від Help ukrainians — де нададуть допомогу на дітей у березні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року деякі українські родини зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Help ukrainians" на дітей. Кошти нададуть лише вразливим категоріям громадян.

Про це йдеться на порталі фонду.

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Детальніше про виплати від Help ukrainians

Благодійний фонд "Help ukrainians" запровадив програму грошової допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни, а також родинам з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Як зазначається, благодійний фонд докладає зусиль для справедливого доступу українців до допомоги, донорських ресурсів, особливо для тих, хто постраждав через війну, для біженців та осіб, які потрапили у складні життєві обставини.

Фонд надає допомогу таким категоріям:

дітям з особливими потребами, яким потрібна спеціалізована допомога та підтримка;

дітям на деокупованих територіях або у прифронтових населених пунктах, де складні умови життя;

дітям родин внутрішніх переселенців, котрі зіткнулися з труднощами через переїзд.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Всі, хто підпадає під умови програми, мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Заявки зможуть подати прямі родичі дитини (батько, мати, сестра, брат, дід, баба) або законні опікуни.

Розмір фіндопомоги потрібно буде узгодити з адміністрацією фонду, написавши на е-mail.

Окрім заяви, потрібно надати такі документи (копії):

паспорт громадянина;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дитини;

документ про встановлення опікунства над дитиною.

Виплата допомоги відбудеться шляхом перерахування коштів на банківський номер IBAN.

"Благодійний Фонд Допомоги Українцям, в залежності від наявності коштів на рахунку даної благодійної програми, може призупинити, відмінити, а також змінити вид, кількість та терміни надання матеріальної допомоги, а також змінити суму, яка буде перерахована Заявнику, призупинити, або відмінити перерахування коштів. Програма працює завдяки донорським внескам!" — додали організатори.

Нагадаємо, у десяти регіонах громадянам доступна фінансова допомога від Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. За цією програмою можна отримати до 3 тис. дол.

Також ми писали, що у громадян є можливість долучитися до програми "Гроші за працевлаштування" (CFJ). Роботодавцям виплатять кошти за працевлаштованих осіб по 14,3 тис. грн.