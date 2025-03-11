Выплаты для украинок — кто сможет получить 150 тыс. грн весной

Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинских женщин приглашают принять участие в грантовом конкурсе по предоставлению премий для поддержки и развития женского предпринимательства. Речь идет о программе "Создано Женщинами 2025", в рамках которой бизнес-леди могут подавать заявки.

Об этом говорится в сообщении на портале Womanccifu.

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Как отмечается, в Украине уже в седьмой раз проведут конкурс по инициативе комитета бизнес-леди франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU).

Проект призван оказать поддержку украинским женщинам, которые занимаются бизнесом.

"Конкурс создан в 2019 году по инициативе комитета бизнес-леди франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU) и проходит уже 7-й год подряд. Целью премии является поддержка и развитие женского предпринимательства в Украине, продвижение гендерного равенства и содействие устойчивому экономическому росту", — говорится в сообщении.

Как украинкам присоединиться к конкурсу

Присылать заявки на участие в конкурсе могут женщины, которые начали собственное дело в Украине и продолжают вести предпринимательскую деятельность даже во время войны.

В рамках проекта украинки могут получить:

финансовый приз в размере 150 тыс. гривен;

консультационную поддержку;

членство в палате;

тренинги для развития бизнеса.

"Присылайте заявку на участие в конкурсе "Создано Женщинами" 2025... попробуйте выиграть 150 тыс. гривен на развитие бизнеса, консультационная поддержка от членов жюри, членство в палате, тренинги по развитию бизнеса. Возможно именно Вы являетесь нашей будущей победительницей!", — говорится в сообщении.

Заявки от украинских бизнес-леди будут принимать до 23 марта 2025 года включительно.

Для заполнения онлайн-анкеты рекомендуют подготовить:

фотографию;

презентацию проекта;

видео о компании и проекте;

официальный регистрационный документ компании.

Объявление. Источник: Womanccifu

Напомним, Агентство ООН по делам беженцев выплатит жителям Сумской области помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты получат уязвимые категории граждан, которые пострадали из-за российской агрессии.

Также мы писали, что благотворительный фонд "Help ukrainians" в рамках программы помощи предоставит детям, пострадавшим в результате войны, выплаты в марте 2025 года. Размер финансовой помощи станет известен после согласования с администрацией фонда.