Выплаты для украинок — кто сможет получить 150 тыс. грн весной

Украинские женщины могут получить 150 тыс. грн — детали программы
Украинских женщин приглашают принять участие в грантовом конкурсе по предоставлению премий для поддержки и развития женского предпринимательства. Речь идет о программе "Создано Женщинами 2025", в рамках которой бизнес-леди могут подавать заявки.
Об этом говорится в сообщении на портале Womanccifu.
Подробнее о конкурсе для украинских предпринимательниц
Как отмечается, в Украине уже в седьмой раз проведут конкурс по инициативе комитета бизнес-леди франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU).
Проект призван оказать поддержку украинским женщинам, которые занимаются бизнесом.
"Конкурс создан в 2019 году по инициативе комитета бизнес-леди франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU) и проходит уже 7-й год подряд. Целью премии является поддержка и развитие женского предпринимательства в Украине, продвижение гендерного равенства и содействие устойчивому экономическому росту", — говорится в сообщении.
Как украинкам присоединиться к конкурсу
Присылать заявки на участие в конкурсе могут женщины, которые начали собственное дело в Украине и продолжают вести предпринимательскую деятельность даже во время войны.
В рамках проекта украинки могут получить:
- финансовый приз в размере 150 тыс. гривен;
- консультационную поддержку;
- членство в палате;
- тренинги для развития бизнеса.
"Присылайте заявку на участие в конкурсе "Создано Женщинами" 2025... попробуйте выиграть 150 тыс. гривен на развитие бизнеса, консультационная поддержка от членов жюри, членство в палате, тренинги по развитию бизнеса. Возможно именно Вы являетесь нашей будущей победительницей!", — говорится в сообщении.
Заявки от украинских бизнес-леди будут принимать до 23 марта 2025 года включительно.
Для заполнения онлайн-анкеты рекомендуют подготовить:
- фотографию;
- презентацию проекта;
- видео о компании и проекте;
- официальный регистрационный документ компании.
Напомним, Агентство ООН по делам беженцев выплатит жителям Сумской области помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты получат уязвимые категории граждан, которые пострадали из-за российской агрессии.
Также мы писали, что благотворительный фонд "Help ukrainians" в рамках программы помощи предоставит детям, пострадавшим в результате войны, выплаты в марте 2025 года. Размер финансовой помощи станет известен после согласования с администрацией фонда.
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