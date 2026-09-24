Виплати від Карітас: кому доступна фіндопомога у 10 800 грн у вересні

Гривневі банкноти у руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року представники благодійного фонду "Карітас України" відновили реєстрацію на програму з надання фінансової підтримки населенню, що постраждало через воєнні дії та продовжує проживати у зонах підвищеного ризику. У її рамках кожен у домогосподарстві зможе отримати по 10 800 грн.

Про те, які умови програми допомоги, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Кому доступна фіндопомога від Карітас у вересні

Відповідно до програми "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", виплати знову доступні жителям Запорізького регіону. Зокрема, поновили можливість реєстрації у Вільнянській громаді.

За умовами програми, пріоритет у наданні допомоги матимуть родини, які продовжують проживати у прифронтових громадах та ті, хто постраждав внаслідок воєнних дій. Виплати нададуть на покриття базових життєвих потреб.

Запрошують до участі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих жителів, які:

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мешкають до 50 кілометрів від лінії бойових дій;

мають низькі доходи/втратили джерела доходів;

не можуть забезпечити базові потреби/належать до вразливих категорій.

"Першочергово проводиться реєстрація в населених пунктах, які знаходяться в 0-20 км від лінії розмежування) в цілях надання грошової допомоги для покриття базових потреб в умовах постійного ризику", — йдеться у повідомленні.

Потрібно мати одну з таких вразливостей:

Люди з інвалідністю (І-ІІІ група); Громадяни з тяжкими хворобами; Особи, яким понад 60 років; Самотні батьки/опікуни; Багатодітні родини; Вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Розмір грошової допомоги та куди звертатись

За програмою, "Карітас України" обіцяє надати грошову допомогу у розмірі 10 800 грн кожному члену домогосподарства. Одноразові виплати, розраховані на основні потреби на пів року. Тобто родина, зокрема, з трьох осіб зможе отримати 32 400 грн.

Грошова допомога надійде шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок (IBAN) упродовж 3–10 робочих днів з часу підтвердження права на виплати та їх нарахування.

Важливою умовою є те, що домогосподарство до цього не отримувало подібну допомогу за останні шість місяців до моменту реєстрації.

Подавати заявки жителі Вільнянська можуть, заповнивши спеціальну е-форму.

Після цього, у разі відповідності критеріям вразливості та вимогам програми, спеціалісти зв'яжуться із заявниками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени БФ "Dorcas" реєструє громадян на надання фіндопомоги на зимовий період. Йдеться про виплати на придбання пічного опалення. Взяти участь можуть люди похилого віку, яким понад 70 років. Програма діє в одному з прифронтових міст. Розмір допомоги становитиме 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, у вересні у низці регіонів діє програма Естонської ради у справах біженців. Люди можуть отримати грошову допомогу на сільське господарство. Виплати доступні тільки вразливим категоріям людей з числа внутрішніх переселенців та місцевих жителів. У її рамках нададуть гранти до 32 500 грн.