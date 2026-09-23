Виплати від Карітас-Спес: у чотирьох регіонах України доступні гранти до 43 200 грн

Гривневі банкноти у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року благодійна релігійна організація Caritas Spes Lviv Archdiocese, яка надає соціальну допомогу та підтримку вразливим категоріям населення, відкрила реєстрацію до 27 листопада 2026 року на грошову допомогу. У рамках "Родина родині: Індивідуальна підтримка" громадяни зможуть отримати фінансові гранти до 43 200 грн.

Про те, кому доступні виплати, розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Caritas Spes Lviv Archdiocese.

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Що треба знати про програму допомоги від Карітас-Спес

Як зазначається, йдеться про втілення проєкту допомоги Релігійною місією "Карітас-Спес" Львівської архідієцезії Римсько-Католицької Церкви тим, хто бажає розширити підприємницьку діяльність або відкрити власну справу.

"Мрієте розпочати власну справу, отримати нову професію чи розвинути своє господарство? Ми — поруч і готові вас підтримати! Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні оголошує набір бенефіціарів у проєкт "Родина родині: Індивідуальна підтримка", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у проєкті можуть жителі у Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях з певними вразливостями:

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Багатодітні родини, які виховують троє і більше дітей; Домогосподарства, у складі яких є громадяни з інвалідністю.

Метою проєкту є бажання підтримати родини та осіб, які постраждали від війни, шляхом надання фіндопомоги для відновлення фінансового стану та джерел доходу.

На яку підтримку можна розраховувати за проєктом

За інформацією організації, у рамках проєкту передбачається надання грошової допомоги у розмірі 43 200 грн на кожне домогосподарство.

Виплати можна буде використати на:

здобуття професійного навчання та перекваліфікацію;

придбання сільськогосподарських матеріалів та обладнання (насіння, обладнання, тварин);

запуск або розвиток чинної власної справи.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Подавати заявки для участі можуть особи, які не отримували фіндопомоги в рамках інших проєктів "Карітас-Спес Україна" або інших організацій в Україні. Для цього слід заповнити спеціальну форму попередньої реєстрації та завантажити вже заповнену грантову заявку. Для заповнення форми необхідно увійти у Google-акаунт.

Кількість місць та грантів обмежена, а тому форму реєстрації автоматично закриють після набрання необхідної кількості заявок.

Кінцевий термін реєстрації: 27 листопада, а термін реалізації: вересень — грудень 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у низці регіонів діє програма ERC Ukraine для вразливих внутрішньо переміщених домогосподарств та місцевих мешканців з низькими доходами. У її рамках можна отримати екстрену підтримку у розмірі до 43 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени в одній з областей доступна програма, що реалізують за фінпідтримки уряду США. Вона передбачає надання грошової допомоги громадянам, які мешкають у деокупованих громадах. Право на надання виплат матимуть виключно вразливі категорії населення.