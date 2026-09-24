Выплаты от Каритас: кому доступна финпомощь 10 800 грн в сентябре

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года представители благотворительного фонда "Каритас Украины" возобновили регистрацию на программу по оказанию финансовой поддержки населению, пострадавшему от военных действий и продолжающему проживать в зонах повышенного риска. В ее рамках каждый член домохозяйства сможет получить по 10 800 грн.

О том, каковы условия программы помощи, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому доступна финпомощь от "Каритас" в сентябре

В соответствии с программой "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", выплаты вновь доступны жителям Запорожской области. В частности, возобновлена возможность регистрации в Вильнянской громаде.

По условиям программы, приоритет в оказании помощи будет отдаваться семьям, которые продолжают проживать в прифронтовых громадах, а также тем, кто пострадал в результате военных действий. Выплаты будут предоставлены на покрытие базовых жизненных потребностей.

К участию приглашаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и местные жители, которые:

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проживают в пределах 50 километров от линии боевых действий;

имеют низкие доходы или лишились источников дохода;

не могут обеспечить базовые потребности/относятся к уязвимым категориям.

"В первую очередь проводится регистрация в населенных пунктах, расположенных в 0–20 км от линии разграничения, с целью предоставления денежной помощи для покрытия базовых потребностей в условиях постоянного риска", — говорится в сообщении.

Необходимо иметь один из следующих факторов уязвимости:

Люди с инвалидностью (I–III группа); Граждане с тяжелыми заболеваниями; Лица старше 60 лет; Одинокие родители/опекуны; Многодетные семьи; Беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Размер денежной помощи и куда обращаться

В рамках программы "Каритас Украины" обещает предоставить денежную помощь в размере 10 800 грн каждому члену домохозяйства. Одноразовые выплаты рассчитаны на покрытие основных потребностей на полгода. То есть семья, например, из трех человек сможет получить 32 400 грн.

Денежная помощь будет перечислена на банковский счет (IBAN) в течение 3–10 рабочих дней с момента подтверждения права на выплаты и их начисление.

Важным условием является то, что домохозяйство до этого не получало подобную помощь в течение последних шести месяцев до момента регистрации.

Подавать заявки жители Вольнянска могут, заполнив специальную электронную форму.

После этого, в случае соответствия критериям уязвимости и требованиям программы, специалисты свяжутся с заявителями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью БФ "Dorcas" проводит регистрацию граждан для предоставления финансовой помощи на зимний период. Речь идет о выплатах на приобретение печного отопления. Принять участие могут пожилые люди старше 70 лет. Программа действует в одном из прифронтовых городов. Размер помощи составит 19 400 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в сентябре в ряде регионов действует программа Эстонского совета по делам беженцев. Люди могут получить денежную помощь на развитие сельского хозяйства. Выплаты доступны только уязвимым категориям людей из числа внутренних переселенцев и местных жителей. В рамках этой программы будут предоставлены гранты до 32 500 грн.