Виплати від Естонії: де можуть подати заявки на 32 500 грн ті, кому 60+

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у низці областей України доступна програма підтримки від Естонської ради у справах біженців (ERC Ukraine), що передбачає надання грошової допомоги вразливим категоріям людей з числа внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців, зокрема песіонерам, на сільське господарство. У її рамках можна буде отримати фінансові гранти до 32 500 грн.

Про те, де і хто може подати заявки, розповідають Новини.LIVE.

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Що передбачає сільськогосподарська підтримка від Естонії

За інформацією організації, йдеться про втілення програми, що передбачає надання допомоги вразливим домогосподарствам, які постраждали через збройний конфлікт, на самостійне виробництво продуктів харчування для стабілізації продовольчої безпеки.

Вона розрахована на:

Внутрішньо переміщені домогосподарства;

Місцевих мешканців з низьким доходом, які постраждали через війну.

Допомогу нададуть разовим платежем на комплексне покриття витрат на кілька напрямків одночасно: посадку/збір овочів, утримання птиці або худоби.

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Важливо мати одну з вразливостей:

Родини, де є лише люди похилого віку (60+), включно з самотніми; Домогосподарства з особами з особливими потребами у здоров'ї (люди з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими чи хронічними хворобами); Родини, де принаймні хтось один віком 50-59 років є безробітним; Домогосподарства, члени якого віком 18-49 років, безробітні; Родини, куди входять ветерани війни, які завершили службу; Молоді домогосподарства, де люди віком до 24 років включно; Родини з трьома і більше дітьми віком до 18-ти років; Домогосподарства, де є вагітні жінки та діти до двох років; Родини з дітьми віком до 18-ти років, які очолює лише один дорослий.

"Під час розгляду заявок на допомогу, пріоритет надаватиметься домогосподарствам, які застосовують вимушені рішення та заходи, щоб вижити або впоратися з нестачею грошей та їжі у скрутний час та проживають у сільській місцевості", — пояснили організатори.

Де реалізують програму допомоги

Долучитися до програми можуть жителі громад, розташованих за 25 кілометрів і далі від лінії фронту таких областей:

Запорізький район Запорізької області;

Ізюмський та Харківський райони Харківської області;

Нікопольський та Сінельниківський райони Дніпропетровської області;

Великоолександрівська громада Бериславського району Херсонської області.

Як подати заявку та список необхідних документів

Громадяни, які відповідають умовам, мають подати заявки, заповнивши онлайн-форму. Також треба підготувати такі документи:

довідку переселенця (переміщені понад пів року тому);

меддовідка про поранення/отримання психологічних травм через бойові дії (обов’язкова наявність підпису/печатки лікаря);

підтвердження втрати члена родини через бойові дії;

довідку про інвалідність через війну;

акт про пошкоджене або зруйноване майно;

підтвердження проживання в громаді з "Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії".

Гранти нададуть на такі види господарської діяльності:

тваринництво;

птахівництво;

рослинництво.

Сума грошової допомоги для заявника становитиме 32 495 грн. Йдеться про комбіновану допомогу на домашнє господарство — одночасно на городництво та утримання худоби/птиці або на утримання двох та більше видів тварин.

Відповідний вид допомоги дозволяється отримати раз на пів року. Тобто, якщо родина вже раніше отримувала аналогічні виплати від Естонської ради у справах біженців або іншої організації, то не зможе подати заявку.

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