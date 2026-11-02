Украинские семьи могут получить по 12 300 грн на каждого
Осенью 2026 года началась регистрация на получение денежной помощи для эвакуированных лиц от благотворительного фонда "Stabilization Support Services" в Запорожской области. В частности, выплаты доступны определенным категориям граждан: многодетным семьям, домохозяйствам с людьми с инвалидностью и лицам старше 60 лет.
О том, кто может получить выплаты, сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.
Где и на каких условиях предусмотрена помощь семьям в ноябре
Речь идет о реализации программы БО "Stabilization Support Services" в Вольнянской громаде Запорожской области по предоставлению денежной помощи лицам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы жизни.
Средства смогут получить уязвимые категории лиц:
- Многодетные семьи (с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет);
- Домохозяйства с лицами с инвалидностью;
- Семьи с лицами в возрасте 60 лет и старше;
- Домохозяйства, возглавляемые одинокой матерью или отцом с детьми;
- В домохозяйстве есть беременная женщина или кормящая мать;
- Семьи, в которой есть лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;
- Домохозяйства, в которых есть дети в возрасте до 3 лет.
Программа рассчитана на домохозяйства, которые были эвакуированы за последние 45 дней из-за угроз в зонах активных или возможных боевых действий.
Размер помощи и правила начисления
В рамках программы помощь составит 12 300 грн на каждого члена семьи. Такие выплаты рассчитаны на три месяца.
Средства поступят в виде единовременного денежного перевода на банковский счет (IBAN) главы домохозяйства.
Кто и как сможет подать заявку на выплаты
Граждане, желающие принять участие в программе БО "Stabilization Support Services" в Вольнянской громаде Запорожской области, должны заполнить специальную форму.
Всем зарегистрировавшимся организаторы позвонят для подтверждения данных и приглашения на офлайн-регистрацию с оригиналами документов.
Для подтверждения факта переезда понадобятся соответствующие документы:
- справка о ВПЛ;
- эвакуационное письмо;
- справка от принимающих громад;
- другие официальные подтверждения эвакуации.
"Форма предназначена для формирования предварительного списка потенциальных участников программы. Заполнение формы не гарантирует получение денежной помощи. После обработки информации представитель БФ SSS может связаться с вами для уточнения данных и, в случае соответствия критериям программы, пригласить на полную регистрацию", — пояснили в организации.
Заявители могут обратиться на горячую линию по номеру 0 800 332 740 (работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00).
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