Людина тримає кілька купюр. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в одній з прифронтових громад доступна грошова допомога від Міжнародної благодійної організації Global Empowerment Mission (GEM) за фінансування Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Виплати зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про те, хто може подати заявку на участь у програмі, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де доступні виплати від Howard G. Buffett Foundation у листопаді

Як зазначають організатори, грошова допомога доступна мешканцям Великоновосілківської громади, які зареєстровані як переселенці у населених пунктах Дніпропетровського регіону.

Благодійники оголосили додатковий прийом заявок на допомогу для тих, хто не оформлював грошову допомогу в березні цього року, адже термін дії попередньої реєстрації становить один рік.

Виплати будуть доступні виключно вразливим категоріям людей:

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Пенсіонерам, особам похилого віку (від 60 років); Особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи; Людям з інвалідністю з дитинства; Ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; Родинам загиблих військових; Сім’ям зниклих безвісти; Родинам осіб, що перебувають у полоні; Багатодітним родинам (від трьох дітей); Батькам-одинакам; Опікунам.

Як подати заявку та список документів

Переселенці, які проживають у вищевказаній громаді, можуть подати заявки та документи на отримання допомоги до 15:00 години 3 листопада 2026 року у м. Дніпро, вул. Лешко Попеля, буд. 13.

Зокрема, мешканці Великоновосілківської громади, які зареєстровані як ВПО у м. Павлоград та найближчих населених пунктах, можуть подавати заявки для оформлення допомоги за адресою: м. Павлоград, вул. Ганни Світличної, буд. 53-а.

Жителі громади, які зареєстровані як переселенці у м. П’ятихатки можуть подати заявки до хабу Мирненської громади за адресою: м. П’ятихатки, вул. Тиха, 126.

Мешканці громади, які зареєстровані як ВПО у м. Кам’янське, зможуть подати запити на оформлення допомоги за адресою:

м. Кам’янське, пр-кт Гімназичний, буд. 61.

У списку необхідних документів (копії):

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документ, що підтвердить належність до вразливої категорії;

довідка про відкриття рахунку, або витяг з особистого кабінету у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді у трьох регіонах ERC Ukraine приймає заявки на програму з надання фінпідтримки для господарств, що займаються виробництвом м’ясної продукції. Кошти зможуть отримати громадяни похилого віку та особи з інвалідністю від 12 780 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени УВКБ ООН приймає заявки на надання допомоги для тих, хто залишив свої оселі через загрози від війни, у Сумській області. Допомога для вразливих груп у розмірі до 12 300 грн розрахована на тримісячний термін на базові потреби.