Помощь украинским семьям — как получить выплаты в 2,1 тыс. грн на детей

Украинские семьи имеют право на помощь в 2,1 тыс. грн — условия
Украинские семьи со статусом многодетных имеют право на ряд льгот от государства. Также предполагается предоставление финансовой помощи в 2,1 тыс. грн за каждого ребенка.
Об этом сообщает издание Fakty.
Кто имеет право на льготы за детей
По украинскому законодательству семьям, где есть трое и более несовершеннолетних детей, предоставляется статус многодетных. Учитывают также:
- усыновленных детей;
- детей одного из супругов от предыдущего брака, проживающих в новой семье отца или матери;
- совершеннолетних детей до 23 лет, которые учатся по дневной форме и проживают совместно с родителями.
Такие семьи имеют право на ряд льгот и социальных выплат в рамках ст. 13 Закона "Об охране детства".
Граждане могут получить 50% скидку, если общий доход семьи не превышает установленный законом уровень, на оплату:
- квартиры и отопление (21 кв.м. совокупной площади на каждого члена семьи и 10,5 кв.м. на семью);
- другие жилищно-коммунальные услуги, в частности, стоимость баллонного бытового газа;
- отопление жидкое/твердое топливо в случае, если в доме, где проживает многодетная семья, нет централизованного отопления;
- стационарный телефон.
Дополнительные льготы предусмотрены для матерей, воспитавших детей до не менее шести лет в виде:
- пенсии за особые заслуги перед Украиной — не менее пяти детей (доплата к основной пенсии в размере 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
- дополнительные 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску за двоих или более детей в возрасте до 15 лет;
- звание "Мать-героиня" за усыновление или рождение и воспитание не менее восьми лет пяти и более детей.
Выплаты в 2,1 тыс. грн за каждого ребенка
Также многодетным семьям государство гарантирует ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до шестилетнего возраста. В этом году размер ежемесячного пособия составляет 2,1 тыс. грн.
Помощь выплачивается после подачи заявления в органы соцзащиты в любое время до достижения ребенком шести лет.
Однако такая помощь включается в общий доход семьи для расчета и назначения жилищных субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.
Что еще стоит знать
Напомним, Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.
Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финансовую помощь французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.
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