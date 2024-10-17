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Украинские семьи имеют право на помощь в 2,1 тыс. грн — условия

17 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь украинским семьям — как получить выплаты в 2,1 тыс. грн на детей
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские семьи со статусом многодетных имеют право на ряд льгот от государства. Также предполагается предоставление финансовой помощи в 2,1 тыс. грн за каждого ребенка.

Об этом сообщает издание Fakty.

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Кто имеет право на льготы за детей

По украинскому законодательству семьям, где есть трое и более несовершеннолетних детей, предоставляется статус многодетных. Учитывают также:

  • усыновленных детей;
  • детей одного из супругов от предыдущего брака, проживающих в новой семье отца или матери;
  • совершеннолетних детей до 23 лет, которые учатся по дневной форме и проживают совместно с родителями.

Такие семьи имеют право на ряд льгот и социальных выплат в рамках ст. 13 Закона "Об охране детства".

Граждане могут получить 50% скидку, если общий доход семьи не превышает установленный законом уровень, на оплату:

  • квартиры и отопление (21 кв.м. совокупной площади на каждого члена семьи и 10,5 кв.м. на семью);
  • другие жилищно-коммунальные услуги, в частности, стоимость баллонного бытового газа;
  • отопление жидкое/твердое топливо в случае, если в доме, где проживает многодетная семья, нет централизованного отопления;
  • стационарный телефон.

Дополнительные льготы предусмотрены для матерей, воспитавших детей до не менее шести лет в виде:

  • пенсии за особые заслуги перед Украиной — не менее пяти детей (доплата к основной пенсии в размере 35-40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
  • дополнительные 10 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску за двоих или более детей в возрасте до 15 лет;
  • звание "Мать-героиня" за усыновление или рождение и воспитание не менее восьми лет пяти и более детей.

Выплаты в 2,1 тыс. грн за каждого ребенка

Также многодетным семьям государство гарантирует ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до шестилетнего возраста. В этом году размер ежемесячного пособия составляет 2,1 тыс. грн.

Помощь выплачивается после подачи заявления в органы соцзащиты в любое время до достижения ребенком шести лет.

Однако такая помощь включается в общий доход семьи для расчета и назначения жилищных субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.

Что еще стоит знать

Напомним, Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финансовую помощь французской гуманитарной организации ACTED. Регистрация стартует в Сумах.

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