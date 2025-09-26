Виплати від Карітас для переселенців — хто і де може отримати допомогу у вересні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, яким довелося залишити свої оселі у зв'язку з російською агресією, можуть отримати грошову допомогу в одному з регіонів. Виплати передбачені на оренду житла терміном на шість місяців.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава".

Право на допомогу на оренду житла

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" у Полтавському регіоні від БФ "Карітас Полтава".

Згідно з програмою, передбачається надання грошової допомоги на оренду житла на пів року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які недавно прибули в регіон (не більш ніж 30 днів) та винаймають житлове приміщення.

Також обов’язковою вимогою є наявність категорії вразливості:

особи з інвалідністю, мають важке захворювання;

самотні громадяни від 55 років/домогосподарства, що складається з одного/двох людей похилого віку, у яких немає підтримки від рідних;

самотні матері/батьки/опікуни дітей до 18 років;

багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей);

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

Як зареєструватися у програмі та список потрібних документів

Громадяни у Полтавському регіоні, які бажають взяти участь у програмі від БФ "Карітас Полтава", мають для реєстрації зібрати такий список документів:

паспорт громадянина (оригінал), ідентифікаційний код;

довідку ВПО від 24 лютого 2022 року;

банківський рахунок ІBAN;

документи з підтвердженням критерію вразливості;

довідки ОК-5/ОК-7.

Серед інших обмежень — домогосподарство раніше не отримувало подібну грошову допомогу від інших фондів, а середній дохід за місяць на одну особу не перевищує 6318 грн.

Уточнити всі деталі щодо програми можна за номером телефону: 050 346 4693.

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — додали організатори.

