Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога від Карітас — хто з ВПО отримає підтримку на пів року

Допомога від Карітас — хто з ВПО отримає підтримку на пів року

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:00
Виплати від Карітас для переселенців — хто і де може отримати допомогу у вересні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, яким довелося залишити свої оселі у зв'язку з російською агресією, можуть отримати грошову допомогу в одному з регіонів. Виплати передбачені на оренду житла терміном на шість місяців.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава".

Реклама
Читайте також:

Право на допомогу на оренду житла

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" у Полтавському регіоні від БФ "Карітас Полтава".

Згідно з програмою, передбачається надання грошової допомоги на оренду житла на пів року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які недавно прибули в регіон (не більш ніж 30 днів) та винаймають житлове приміщення.

Також обов’язковою вимогою є наявність категорії вразливості:

  • особи з інвалідністю, мають важке захворювання;
  • самотні громадяни від 55 років/домогосподарства, що складається з одного/двох людей похилого віку, у яких немає підтримки від рідних; 
  • самотні матері/батьки/опікуни дітей до 18 років;
  • багатодітні родини (від трьох неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

Як зареєструватися у програмі та список потрібних документів

Громадяни у Полтавському регіоні, які бажають взяти участь у програмі від БФ "Карітас Полтава", мають для реєстрації зібрати такий список документів:

  • паспорт громадянина (оригінал), ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО від 24 лютого 2022 року;
  • банківський рахунок ІBAN;
  • документи з підтвердженням критерію вразливості;
  • довідки ОК-5/ОК-7.

Серед інших обмежень — домогосподарство раніше не отримувало подібну грошову допомогу від інших фондів, а середній дохід за місяць на одну особу не перевищує 6318 грн.

Уточнити всі деталі щодо програми можна за номером телефону: 050 346 4693.

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — додали організатори.

Раніше ми писали, що восени в одному з міст вразливим сім'ям з дітьми нададуть фінансову допомогу. Йдеться про програму від БФ "СОС Дитячі Містечка". 

Також ми розповідали, що в одній з областей внутрішні переселенці можуть отримати фіндопомогу на оренду житла. Кошти надасть на пів року УВКБ ООН. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації