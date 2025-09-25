Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Фінанси Фіндопомога УВКБ ООН на пів року — умови та як отримати

Фіндопомога УВКБ ООН на пів року — умови та як отримати

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 13:00
Виплати для переселенців від УВКБ ООН — кому гарантують шестимісячну підтримку
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу як компенсацію за оренду житла. Відповідну реєстрацію для участі у проєкті від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) здійснює благодійний фонд "Право на захист" у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу УВКБ ООН та БФ "Право на захист".

Реклама
Читайте також:

Хто зможе отримати виплати

Грошову компенсацію на оренду житла нададуть родинам з числа внутрішніх переселенців, які нині мешкають у Дніпропетровській області.

Долучитися до програми можуть переселенці, які проживають в:

  • місцях тимчасового проживання з переліку, відповідно до постанови уряду №930;
  • місцях тимчасового проживання, що не призначені для проживання (дитсадки, школи, медзаклади), загрожує розформування;
  • у модульних містечках;
  • в орендованому житлі з поганими умовами/загрожує виселення.

Умови реєстрації у проєкті

Благодійний фонд "Право на захист" продовжує збір інформації для реєстрації у відповідному проєкті. Ті, хто підпадає під відповідні умови, має пройти онлайн-анкетування. Проте участь у ньому не є гарантією автоматичної реєстрації в проєкті.   

Ключовою вимогою участі у проєкті є наявність стратегії виходу з програми допомоги. Потрібно бути спроможними надалі оплачувати оренду житла після періоду підтримки. Для цього вимагатимуть надати план подальшої активності для змоги взяти фінансові витрати на себе.

"Учасникам програми нададуть юридичні та кар'єрні консультації, а також забезпечать оплату оренди житла на 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в одному з міст доступна фінансова допомога від УВКБ ООН. Заявки на грошову допомогу можуть подати вразливі категорії населення.  

Також ми розповідали, що є шанс отримати кошти вразливим групам громадян на сільське господарство у низці областей. Розмір відповідної допомоги дорівнює 1 тис. доларів.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації