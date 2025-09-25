Виплати для переселенців від УВКБ ООН — кому гарантують шестимісячну підтримку

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу як компенсацію за оренду житла. Відповідну реєстрацію для участі у проєкті від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) здійснює благодійний фонд "Право на захист" у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу УВКБ ООН та БФ "Право на захист".

Хто зможе отримати виплати

Грошову компенсацію на оренду житла нададуть родинам з числа внутрішніх переселенців, які нині мешкають у Дніпропетровській області.

Долучитися до програми можуть переселенці, які проживають в:

місцях тимчасового проживання з переліку, відповідно до постанови уряду №930;

місцях тимчасового проживання, що не призначені для проживання (дитсадки, школи, медзаклади), загрожує розформування;

у модульних містечках;

в орендованому житлі з поганими умовами/загрожує виселення.

Умови реєстрації у проєкті

Благодійний фонд "Право на захист" продовжує збір інформації для реєстрації у відповідному проєкті. Ті, хто підпадає під відповідні умови, має пройти онлайн-анкетування. Проте участь у ньому не є гарантією автоматичної реєстрації в проєкті.

Ключовою вимогою участі у проєкті є наявність стратегії виходу з програми допомоги. Потрібно бути спроможними надалі оплачувати оренду житла після періоду підтримки. Для цього вимагатимуть надати план подальшої активності для змоги взяти фінансові витрати на себе.

"Учасникам програми нададуть юридичні та кар'єрні консультації, а також забезпечать оплату оренди житла на 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

