Выплаты от Каритас для переселенцев — кто и где может получить помощь в сентябре

Помощь от Каритас — кто из ВПЛ получит поддержку на полгода
Украинцы, которым пришлось покинуть свои дома в связи с российской агрессией, могут получить денежную помощь в одном из регионов. Выплаты предусмотрены на аренду жилья сроком на шесть месяцев.
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава".
Право на помощь на аренду жилья
Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Многосекторальная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" в Полтавском регионе от БФ "Каритас Полтава".
Согласно программе, предусматривается предоставление денежной помощи на аренду жилья на полгода для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые недавно прибыли в регион (не более 30 дней) и снимают жилое помещение.
Также обязательным требованием является наличие категории уязвимости:
- лица с инвалидностью, имеющие тяжелое заболевание;
- одинокие граждане от 55 лет/домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей, у которых нет поддержки от родных;
- одинокие матери/отцы/опекуны детей до 18 лет;
- многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);
- беременные женщины/матери с детьми до трех лет.
Как зарегистрироваться в программе и список необходимых документов
Граждане в Полтавском регионе, желающие принять участие в программе от БФ "Каритас Полтава", должны для регистрации собрать такой список документов:
- паспорт гражданина (оригинал), идентификационный код;
- справку ВПЛ от 24 февраля 2022 года;
- банковский счет IBAN;
- документы с подтверждением критерия уязвимости;
- справки ОК-5/ОК-7.
Среди других ограничений — домохозяйство ранее не получало подобную денежную помощь от других фондов, а средний доход за месяц на одного человека не превышает 6318 грн.
Уточнить все детали по программе можно по номеру телефона: 050 346 4693.
"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что осенью в одном из городов уязвимым семьям с детьми окажут финансовую помощь. Речь идет о программе от БФ "СОС Дитячі містечка".
Также мы рассказывали, что в одной из областей внутренние переселенцы могут получить финпомощь на аренду жилья. Средства предоставит на полгода УВКБ ООН.
Читайте Новини.LIVE!