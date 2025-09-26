Выплаты от Каритас для переселенцев — кто и где может получить помощь в сентябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которым пришлось покинуть свои дома в связи с российской агрессией, могут получить денежную помощь в одном из регионов. Выплаты предусмотрены на аренду жилья сроком на шесть месяцев.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Полтава".

Реклама

Читайте также:

Право на помощь на аренду жилья

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Многосекторальная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" в Полтавском регионе от БФ "Каритас Полтава".

Согласно программе, предусматривается предоставление денежной помощи на аренду жилья на полгода для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые недавно прибыли в регион (не более 30 дней) и снимают жилое помещение.

Также обязательным требованием является наличие категории уязвимости:

лица с инвалидностью, имеющие тяжелое заболевание;

одинокие граждане от 55 лет/домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей, у которых нет поддержки от родных;

одинокие матери/отцы/опекуны детей до 18 лет;

многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);

беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Полтава"

Как зарегистрироваться в программе и список необходимых документов

Граждане в Полтавском регионе, желающие принять участие в программе от БФ "Каритас Полтава", должны для регистрации собрать такой список документов:

паспорт гражданина (оригинал), идентификационный код;

справку ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

банковский счет IBAN;

документы с подтверждением критерия уязвимости;

справки ОК-5/ОК-7.

Среди других ограничений — домохозяйство ранее не получало подобную денежную помощь от других фондов, а средний доход за месяц на одного человека не превышает 6318 грн.

Уточнить все детали по программе можно по номеру телефона: 050 346 4693.

"Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что осенью в одном из городов уязвимым семьям с детьми окажут финансовую помощь. Речь идет о программе от БФ "СОС Дитячі містечка".

Также мы рассказывали, что в одной из областей внутренние переселенцы могут получить финпомощь на аренду жилья. Средства предоставит на полгода УВКБ ООН.