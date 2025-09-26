Виплати для родин з неповнолітніми дітьми — де доступна фіндопомога у вересні

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року в одному з міст родини з дітьми можуть зареєструватися у програмі допомоги від Благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка". В її рамках вразливим категоріям населення передбачене надання фінансової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з міських центрів соціальних служб.

Реклама

Читайте також:

Хто і де з родин зможе отримати грошову допомогу

"СОС Дитячі Містечка Україна" є благодійною недержавною організацією, яка працює в Україні з 2003 року. Її особливістю є те, що надає допомогу дітям-сиротам та родинам, які потрапили у складні життєві обставини. Відтоді фонд надав підтримку десяткам тисяч дітей та дорослих.

Організація входить до міжнародної федерації, представленою у 136 державах та має 70 років досвіду для роботи з дітьми-сиротами та родинами.

У вересні долучитися до програми підтримки можуть жителі Лубенської громади. Так, у рамках проєкту "Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні" в Полтавському регіоні працює мобільна команда благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка".

Представники фонду проводять індивідуальні та групові заняття. З учасниками проєкту працює психолог, соціальний педагог та логопед. Також команда надає можливість отримати фінансову допомогу родинам з дітьми, які цього потребують.

Критерії відбору та як отримати фіндопомогу

Серед обов'язкових критеріїв для надання права на фінансову допомогу від фонду "СОС Дитячі Містечка":

наявність у складі родини неповнолітніх дітей;

обов'язкове документальне підтвердження пільгової категорії.

Також враховують склад родини, які живуть спільно та ведуть спільне господарство, а загальний дохід не має перевищувати 6 тис. грн на одного члена родини.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму реєстрації.

"Зверніть увагу! Заповнення форми не є гарантією отримання фінансової допомоги. Після подання заявки з вами зв’яжуться фахівці МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка Україна" в Полтавській області для уточнення даних, проведення оцінки потреб та подальшого розгляду звернення", — йдеться у повідомленні.

"СОС Дитячі Містечка Україна" надає громадянам допомогу на безоплатній основі, а вся робота відбувається за рахунок благодійних внесків.

Раніше ми писали, що внутрішні переселенці можуть отримати фіндопомогу на оренду житла. Учасників програми забезпечать підтримкою на пів року.

Також ми розповідали, що до кінця вересня українці в кількох регіонах можуть взяти участь у програмі допомоги для домогосподарств. Згідно з нею, передбачається надання 770 доларів.