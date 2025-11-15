Пенсії за кордоном — чому українським біженцям можуть припинити нарахування виплат

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українські пенсіонери, які на тимчасовій основі мешкають за кордоном, мають щороку проходити фізичну ідентифікацію для збереження права на пенсії. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд матиме право припинити нарахування виплат, а процедура їх поновлення може виявитися складною та тривалою.

Як українцям за кордоном не втратити пенсії

За інформацією Пенсійного фонду, якщо біженці, які отримують українські пенсії, проігнорують вимогу з проходження ідентифікації, то держава матиме право на утримання виплат.

Відповідну вимогу необхідно виконувати щороку до 31 грудня 2025 року. Після цієї дати за відсутності підтвердження особи пенсійні виплати перестануть надходити на карти до з'ясування обставин.

Поновити виплати можна, якщо пройти ідентифікацію протягом року. Після цього Пенсійний фонд буде зобов'язаний відновити нарахування виплат з дати припинення.

Також пенсіонерам-біженцям загрожує втрата виплат, якщо не подадуть до ПФУ повідомлення про відсутність виплат держави-агресора.

Правила проходження ідентифікації

Зокрема, пройти процедуру ідентифікації за кордоном можна в дистанційному режимі. Загалом передбачені такі способи:

шляхом авторизації в особистому електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпису;

показавши документи під час процедури відеоконференцзв’язку з працівником ПФУ;

звернувшись до закордонної дипустанови в країні перебування. У цьому випадку необхідно подати документ, який засвідчить, що людина жива, і надіслати його до Пенсійного фонду.

Громадяни мають підготувати такі документи:

заяву про продовження виплати пенсії (довільної форми);

документ про посвідчення факту, що громадянин живий.

Подати документи українські біженці можуть такими способами:

через поштовий зв'язок (рекомендований лист або з оголошеною цінністю);

дистанційно через портал Пенсійного фонду.

