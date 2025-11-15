Пенсии за рубежом — почему украинским беженцам могут прекратить начисление выплат

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры, которые на временной основе проживают за рубежом, должны ежегодно проходить физическую идентификацию для сохранения права на пенсии. Если этого не сделать, Пенсионный фонд будет иметь право прекратить начисление выплат, а процедура их возобновления может оказаться сложной и длительной.

Новини.LIVE рассказывают, что именно нужно сделать, чтобы не потерять право на пенсии.

Реклама

Читайте также:

Как украинцам за рубежом не потерять пенсии

По информации Пенсионного фонда, если беженцы, которые получают украинские пенсии, проигнорируют требование по прохождению идентификации, то государство будет иметь право на удержание выплат.

Соответствующее требование необходимо выполнять ежегодно до 31 декабря 2025 года. После этой даты при отсутствии подтверждения личности пенсионные выплаты перестанут поступать на карты до выяснения обстоятельств.

Возобновить выплаты можно, если пройти идентификацию в течение года. После этого Пенсионный фонд будет обязан возобновить начисление выплат с даты приостановки.

Также пенсионерам-беженцам грозит потеря выплат, если не подадут в ПФУ уведомление об отсутствии выплат от государства-агрессора.

Правила прохождения идентификации

В частности, пройти процедуру идентификации за рубежом можно в дистанционном режиме. В целом предусмотрены следующие способы:

путем авторизации в личном электронном кабинете на портале Пенсионного фонда с помощью Дія.Підпису;

показав документы во время процедуры видеоконференцсвязи с работником ПФУ;

обратившись в зарубежное диппредставительство в стране пребывания. В этом случае необходимо подать документ, который удостоверит, что человек жив, и отправить его в Пенсионный фонд.

Граждане должны подготовить следующие документы:

заявление о продлении выплаты пенсии (произвольной формы);

документ об удостоверении факта, что гражданин жив.

Подать документы украинские беженцы могут такими способами:

через почтовую связь (заказное письмо или с объявленной ценностью);

дистанционно через портал Пенсионного фонда.

Ранее мы писали о праве украинских женщин на пенсию. Существуют пенсионные нормы исключительно для такой категории граждан, в частности действуют определенные требования по возрасту для досрочного выхода на отдых.

Еще сообщали, кто из граждан имеет право на повышенный размер минимальных пенсионных выплат. Некоторым государство гарантирует выплату в не менее 7 тыс. грн.