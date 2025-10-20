Мінімальна пенсія у 7,08 тис. грн — кому надане право та як оформити у 2025 році

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство дає право на значно більші мінімальні пенсійні виплати для деяких категорій працівників. Відомо, за яких умов можна претендувати на виплати у розмірі щонайменше 7,08 тис. грн.

Це передбачено нормами закону № 345-VI.

Кому гарантують пенсії у 7,08 тис. грн у 2025 році

Йдеться про закон "Про підвищення престижності шахтарської праці". Він надає право на пенсії за віком на пільгових умовах у таких випадках:

якщо громадяни працюють у воєнізованих аварійно-рятувальних службах/формуваннях вугільної промисловості за Списком № 1 виробництв та професій на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими/важкими умовами;

якщо зайняті видобуванням вугілля, залізної руди, інших руд, повний робочий день на підземних роботах за Списком № 1;

якщо громадяни працюють повний робочий день у шахтобудівних підприємствах на підземних роботах за Списком № 1;

якщо на пенсію претендують члени сімей зазначених категорій осіб.

Пенсія за віком на пільгових умовах призначається громадянам, які працюють повний робочий день на підземних роботах, з особливо шкідливими/важкими умовами праці за Списком № 1 та за підсумком атестації робочих місць:

чоловіки після 50-річчя за наявності стажу у мінімум 25 років (з яких десять — на вказаних роботах);

жінки після 50-річчя зі стажем у мінімум 20 років (з них сім з половиною років на таких роботах).

Мінімальний розмір пенсії чоловікам-шахтарям, які на підземних роботах пропрацювали від 15 років та жінкам від 7,5 року, становить 80% заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, однак не менш ніж три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, дорівнює 2,36 тис. грн, тому мінімальна сума має становити 7,08 тис. грн. Тобто виплата значно вища за звичайну мінімальну пенсію за віком, що встановлюється у розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на рівні 2,36 тис. грн.

Також за кожен рік стажу роботи на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими/важкими умовами до стажу додатково зараховується ще один рік.

Що потрібно для оформлення пенсії

Пільговий стаж підтверджується у Пенсійному фонді такими документами:

трудова книжка;

довідка, де вказані умови роботи працівника/зайнятість на певних роботах протягом повного робочого дня;

наказ підприємства про результати атестації робочих місць (копії).

