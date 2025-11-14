Відео
Право жінок на пенсію — вимоги та особливості у 2025 році

Право жінок на пенсію — вимоги та особливості у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:22
Пенсії для українських жінок — види та в якому віці можна оформити виплати
Українські жінки на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні законодавством затверджений єдиний вік для виходу на пенсію як для жінок, так для чоловіків — 60 років. Проте існують пенсійні норми виключно для українок, зокрема, у деяких випадках гарантоване право виходу на заслужений відпочинок достроково.

Про те, коли жінки в Україні можуть оформити пенсію, розповідають Новини.LIVE

Читайте також:

Право жінок на пенсію за віком в Україні 

У 2025 році за стандартними правилами українки можуть подавати заяви на оформлення пенсії з 60-річного віку. Однак право вийти на заслужений відпочинок визначається не лише пенсійним віком. Важливою умовою є достатня кількість страхового стажу, накопиченого протягом трудового життя. Щороку вимоги посилюються і цьогоріч вже необхідно мати мінімально:

  • 32 роки стражу — для оформлення пенсії у 60 років;
  • від 22 до 32 років стажу — у 63 роки;
  • від 15 до 22 років стажу — у 65 років. 

Примітно те, що до стажу жінок можуть зараховувати не тільки періоди офіційної роботи. Зокрема, зважають на час декретної відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Достроковий вихід на пенсію

Деякі українки наділені правом дострокового виходу на відпочинок. В основному скористатися ним можуть ті, хто тривалий час присвятив вихованню дітей. А саме:

  • матері, які виховали від п'яти та більше дітей. Оформити пенсію можна з 50 років за наявності 15 років страхового стажу;
  • громадянки, які виховували дітей з інвалідністю до шестирічного віку. Пенсію також можуть призначити з 50 років, якщо є 15 років стажу. 

Зокрема, жінки-військові можуть вийти на пенсію за віком достроково у 50 років, якщо є статус учасника бойових дій (УБД) та стаж не менше 20 років.

Водночас, для раннього виходу, якщо стажу недостатньо, можна скористатися правом купівлі. Достатньо лише зробити внески за певні періоди. У 2025 році вартість становить близько 21 тис. грн.

Інші види пенсій для українок

Також жінки можуть отримувати пенсію з інвалідності, якщо виникли проблеми зі здоров'ям і була встановлена група. Такі виплати призначають за наявності стажу від одного до 15 років у відсотках від пенсії за віком, залежно від того, яка група інвалідності.

Окрім того, жінки можуть оформити пенсію за вислугою років. Такий вид надають тим, хто працював на деяких посадах, робота на яких може призводити до втрати професійної працездатності. Зокрема, призначають таку пенсію вчителям та медичним працівникам. Такі працівники можуть вийти на пенсію за вислугу років після досягнення 55 років і наявності 30 років спецстажу. 

Також жінки можуть залишитись працювати після виходу на пенсію. Солідний понаднормовий страховий стаж дозволить мати доплати до пенсій: кожен додатковий рік стажу гарантуватиме 1% до пенсії від розміру. 

Раніше ми писали, коли громадяни можуть завертатися до ПФУ за переглядом пенсії після її призначення. Зокрема, таким правом можна скористатися у разі призначення нових доплат та надбавок. 

Також ми розповідали, що українці мінімально отримують 2,36 тис. грн пенсії. Однак є категорія громадян, яким не можуть платити щомісяця менш ніж 9 тис. грн. 

виплати пенсії ПФУ гроші жінки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
