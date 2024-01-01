Курс долара на 1 січня — скільки коштує валюта у банках та обмінниках

Українські банки змінили валютний курс — ситуація на ринку
За рішенням Національного банку, офіційний курс долара на 1 січня 2024 року сягнув свого нового максимуму. Оновили вартість американської валюти українські банки та обмінники.
Про це свідчать інформація на порталі Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за даними Нацбанку, на 1 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:
- долар — 38,00 грн (+0,02);
- євро — 41,99 грн (-0,21);
- злотий — 9,67 грн (+0,06).
Курс валют у банках
За відомостями сайту Kurs, на українському готівковому ринку долар подорожчав. У середньому коштує 39,12 гривні. У покупці — 38,12 гривні (+0,15), а під час продажу — 38,92 гривні (+0,26). Євро у купівлі — 41,94 гривні (+0,14), під час продажу — 43,08 гривні (+0,21).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацію сайту Minfin, 1 січня в обмінних пунктах долар купують по 38,80 грн (-0,20), продають по 39,45 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 42,50 грн (-0,40), у продажу — 43,50 грн (-0,05).
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Нагадаємо, за словами експертів, після свят на міжбанківському ринку курс американської валюти може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку — вище на 50-60 копійок.
Також ми писали, що у Нацбанку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.
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