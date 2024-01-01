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Українські банки змінили валютний курс — ситуація на ринку

1 січня 2024 09:05
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Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 1 січня — скільки коштує валюта у банках та обмінниках
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

За рішенням Національного банку, офіційний курс долара на 1 січня 2024 року сягнув свого нового максимуму. Оновили вартість американської валюти українські банки та обмінники.

Про це свідчать інформація на порталі Нацбанку.

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Так, за даними Нацбанку, на 1 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:

  • долар — 38,00 грн (+0,02);
  • євро — 41,99 грн (-0,21);
  • злотий — 9,67 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За відомостями сайту Kurs, на українському готівковому ринку долар подорожчав. У середньому коштує 39,12 гривні. У покупці — 38,12 гривні (+0,15), а під час продажу — 38,92 гривні (+0,26). Євро у купівлі — 41,94 гривні (+0,14), під час продажу — 43,08 гривні (+0,21).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 1 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацію сайту Minfin, 1 січня в обмінних пунктах долар купують по 38,80 грн (-0,20), продають по 39,45 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 42,50 грн (-0,40), у продажу — 43,50 грн (-0,05).

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Нагадаємо, за словами експертів, після свят на міжбанківському ринку курс американської валюти може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку — вище на 50-60 копійок.

Також ми писали, що у Нацбанку розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

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