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Украинские банки изменили валютный курс — ситуация на рынке

1 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 1 января – сколько стоит валюта в банках и обменниках
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

По решению Национального банка, официальный курс доллара на 1 января 2024 года достиг своего нового максимума. Обновили стоимость американской валюты украинские банки и обменники.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка.

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Так, по данным Нацбанка, на 1 января официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 38,00 грн (+0,02);
  • евро — 41,99 грн (-0,21);
  • злотый — 9,67 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По сведениям сайта Kurs, на украинском наличном рынке доллар подорожал. В среднем стоит 39,12 гривны. В покупке — 38,12 гривны (+0,15), а при продаже — 38,92 гривны (+0,26). Евро в покупке — 41,94 гривны (+0,14), при продаже — 43,08 гривны (+0,21).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 1 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, 1 января в обменных пунктах доллар покупают по 38,80 грн (-0,20), продают по 39,45 грн (-0,05). Евро в покупке стоит 42,50 грн (-0,40), в продаже — 43,50 грн (-0,05).

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Напомним, по словам экспертов, после праздников на межбанковском рынке курс американской валюты может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке — выше 50-60 копеек.

Также мы писали, что в Нацбанке рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

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